Galáctico Alcoyano

No es Alcoi un lugar donde el Real Madrid tenga lo que se dice muchos fans, más bien al contrario, por eso allí se tiene que estar viviendo un día grande, muy grande. Así todavía sabe mejor la gesta del CD Alcoyano, que con todo merecimiento está en octavos de final de la Copa eliminando al conjunto de Zidane. Un histórico del fútbol español, conocido mundialmente por ser el equipo con más moral del mundo, necesita momentos como este para alimentar la leyenda. Seguramente será más noticia el descalabro del Madrid, el ridículo, pero a los alcoyanos que les quiten lo 'bailao'. Aunque, para baile, el gol de la victoria en los minutos finales de la prórroga. Juli, Diakité, Javi Antón y Juanan parecían los galácticos, los defensas del Real Madrid los de Segunda B. Es la magia del fútbol. Enhorabuena.

Pero no nos vayamos a distraer demasiado, porque el partido del Valencia es de auténtica épica. Hay que morir por ganar y la mejor noticia posible es que los jugadores lo quieren así. No hay dolor ni molestias, Soler, Gabriel, Gameiro... No hay uno solo que se lo quiera perder. Sería una lástima desperdiciar esta corriente positiva.