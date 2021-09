L’Alqueria del Basket continuó a pleno rendimiento en una cuarta temporada todavía marcada por la pandemia. La instalación siguió siendo un ejemplo de máxima seguridad y garantías sanitarias para que la actividad se mantuviese durante toda la temporada de forma ininterrumpida con entrenamientos, partidos, actividades, formación, torneos y mucho más. La Federación Española de Baloncesto hizo de las instalaciones del Valencia Basket su cuartel general para las concentraciones de sus selecciones y la Euroliga hizo una doble apuesta por la casa del baloncesto europeo para su torneo junior, el Adidas Next Generation Tournament. Además, L’Alqueria del Basket siguió expandiendo su modelo tanto a nivel nacional como internacional, mediante colaboraciones con otros clubes y llevando AdB Hoops a más de 70 países. El sello Alqueria también crece gracias a grandes éxitos deportivos como el Campeonato de España Cadete femenino o el ascenso del equipo EBA a LEB Plata, mientras que la presencia de jugadores de cantera en la selección española se consolida.

La actividad no para

Después de una temporada en la que la actividad se vio afectada por la situación sanitaria, L’Alqueria del Basket alcanzó un total de 13.593 horas de ocupación, que pudieron llevarse a cabo gracias al trabajo realizado en materia de higiene para garantizar la salud de jugadores y empleados. Las horas de entrenamientos alcanzaron la cifra de 6258 y se jugaron 789 partidos en las instalaciones del Valencia Basket con los 539 jugadores y jugadoras que conformaban los 50 equipos de Cantera y Escuela. Todos ellos dirigidos por los 60 entrenadores encargados de su formación.

Más protagonismo del Sello Alqueria del Basket

El sello de L’Alqueria del Basket cada vez se hace más grande en todos los aspectos. Por una parte, se consolida la presencia de jugadores y técnicos con la Selección Española. En un año en el que se aplazaron las competiciones internacionales, reduciéndose de esta manera la actividad de los combinados nacionales, se contó con un total de 22 jugadores y 5 técnicos en las convocatorias de la FEB. Concretamente, 10 jugadoras, 12 jugadores, 2 entrenadores, 2 preparadores físicos y un médico.

Por otra parte, la Cantera sigue viendo su trabajo refrendado con más debuts oficiales de jugadores con los primeros equipos del Valencia Basket. La pasada temporada inscribieron su nombre en el Mur dels Somnis un total de tres jugadores: Claudia Contell, Millán Jiménez y Paula García. Una de las mayores recompensas al esfuerzo para cualquier jugador formado en L’Alqueria del Basket.

Llegan más éxitos deportivos

Después de un año en el que el equipo infantil femenino levantó el título de la Minicopa LF Endesa en Salamanca, llegaron nuevos éxitos para las categorías de formación del Valencia Basket. En el mes de mayo, la Fonteta acogió la fase final de ascenso de liga EBA con el equipo filial taronja consiguiendo una plaza para LEB Plata, la tercera división del baloncesto masculino español. Un gran logro al que le siguió otro del Cadete A femenino, que consiguió el primer título de Campeonato de España de la historia del Club con Manolo Real dirigiendo al equipo. Además, el Infantil A femenino consiguió la medalla de plata en el Campeonato de España y el Senior B femenino se quedó a las puertas del ascenso a Liga Femenina 2.

Nuevos servicios internacionales

Con el objetivo de compartir con otros clubes, escuelas y academias el modelo de L’Alqueria del Basket, llegaron los nuevos servicios internacionales con la colaboración de R&O Eventos. Una oferta variada de productos que responden a diferentes necesidades formativas de nuestro deporte alrededor de todo el mundo. Consultorías y gestión de entrenamientos, stages, campus internacionales, formación de entrenadores, tryouts, torneos internacionales y L’Alqueria Academy, el mejor programa académico-deportivo junto al colegio Mas Camarena, uno de los mejores de España, cumplía ya su segunda temporada creciendo en número de participantes.

El modelo Alqueria se expande

Llevamos lleva la Cultura del Esfuerzo a todo el mundo gracias a los acuerdos que hemos alcanzado con otros clubes y academias que quieren aprender del modelo de L’Alqueria del Basket y compartir el suyo propio. En el ámbito nacional, los acuerdos van desde el CRiC Ses Salines hasta la Rookie Basket Academy en Ibiza y en Asturias, respectivamente, con acuerdos que incluyen actividades como los Campus de Verano. Más allá de nuestras fronteras, algunos ejemplos son la colaboración entre entrenadores con la academia Assist Basketball de Australia o las diversas actividades programadas con el club ŁKS Szkoła Gortata polaco, el CDD Asunción de Paraguay o los Reading Rockets de Reino Unido.

L’Alqueria LAB sigue innovando

El departamento de coinnovación de L’Alqueria del Basket sumó nuevas áreas de trabajo e investigación en su segundo año de vida. La primera Cátedra de baloncesto a nivel nacional creció con nuevas jornadas de formación y seminarios en áreas transversales y se aumentaron el número de proyectos de investigación con universidades nacionales e internacionales. Algunas de las investigaciones en que comenzaron durante el cuarto año de L’Alqueria son el Proyecto Nutrinext, que realiza un análisis sobre la influencia en el Rendimiento del Microbioma en deportistas, un proyecto de valoración de riesgo de lesiones con la UCH CEU, o un proyecto de aplicación de técnicas de análisis de imagen y de inteligencia artificial para la mejora de la salud y la eficiencia en el deporte junto con el IBV, entre muchos otros. Todo ello estudiando a jugadores de L’Alqueria del Basket con el objetivo de mejorar el baloncesto gracias a la innovación y la colaboración.

La formación de entrenadores se consolida

Con el nacimiento de L’Alqueria LAB y la creación de la Cátedra de baloncesto de L’Alqueria del Basket, las jornadas de formación de entrenadores dieron un paso adelante gracias a la certificación de la Universidad de València y la validación de la FEB para sus cursos de entrenador. Con la habitual colaboración de la FBCV y Caixabank, se retomaron los clínics presenciales y se mantuvo el formato online para acercar a los mejores protagonistas a técnicos de todo el mundo. Alrededor de 900 entrenadores siguieron las jornadas de formación con técnicos de la talla de Josep María Izquierdo, Diego Ocampo, Lluis Riera o el entrenador del equipo femenino del Valencia Basket Rubén Burgos. Además, tras el éxito el año anterior del curso Procoach de Sportcoach para entrenadores, llegó el Youth Procoach dirigido a técnicos de formación y de cantera, así como el curso internacional de Scouts.

Sede segura para torneos

Los torneos que pudieron jugarse pese a la situación sanitaria no dudaron en volver a confiar en L’Alqueria del Basket. La Euroleague Basketball no solo tuvo de nuevo en Valencia una de las sedes de su torneo clasificatorio del Adidas Next Generation Tournament, sino que también eligió L’Alqueria del Basket para celebrar las finales del torneo, que tuvieron como campeón al Real Madrid. La Federación Española de Baloncesto también escogió las instalaciones, con la Fonteta como pabellón principal, para la fase de ascenso de EBA a LEB Plata, así como el 3x3 nacional para uno de sus muchos torneos durante la temporada con Onil o Next MVP como participantes.

Numerosos eventos deportivos y empresariales

L’Alqueria del Basket fue durante su cuarto año un ejemplo de sede segura para la celebración de eventos deportivos y empresariales con un total de 1191 horas ocupadas en la instalación para este fin. Algunos ejemplos son las concentraciones de la selección española, tanto en sus categorías inferiores como en los equipos profesionales masculinos y femeninos de 3x3 y 5x5, la Asamblea Anual de IVEFA, la Exposición “Revolución del Baloncesto Femenino” inaugurada con motivo de la celebración del Eurobasket Women en la Fonteta e incluso la grabación de un programa de Masterchef Junior con los jugadores y entrenadores de la cantera taronja como protagonistas.

Las actividades también crecen

El éxito de los Campus y Escuelas del Valencia Basket se refrendó un año más con el aumento de las actividades gracias a la gran respuesta de los participantes. Un total de 1.561 asistentes en los habituales Campus de Verano en Calvestra, Tecnificación Femenina, las Escuelas de Verano en L’Alqueria e Iale, el Campus y Escuela de Navidad y el Campus y Escuela de Pascua y la recién estrenada Escuela de Fallas. Además de la celebración de todos estos Campus y Escuelas llegó el anunció de nuevas actividades que se llevarían a cabo el verano siguiente como el Campus Ses Salines en Ibiza y el Campus Rookie Basket Academy en Asturias. Además, la Liga Senior completó su segunda temporada con 22 equipos, lo que suponía un aumento de 9 equipos respecto al año anterior. La gran organización y las medidas sanitarias tomadas permitieron completar todas las actividades sin ninguna incidencia.

AdB Hoops, cada vez más internacional

AdB Hoops, la revista digital de baloncesto gratuita de L’Alqueria del Basket, sigue expandiendo su área de influencia. La publicación bimensual supera los 3000 usuarios y llega ya a más de 70 países. Toda la actualidad del baloncesto mundial, bajo la dirección de Giorgio Gandolfi, con los mejores protagonistas al alcance de todo el mundo. AdB Hoops ha alcanzado los 11 números publicados en su segundo año de existencia con grandes personalidades como Adam Silver, comisionado de la NBA, entrenadores como Dimitris Itoudis o Frank Vogel, o el secretario general de la FIBA Andreas Zagklis, entre muchos otros. Desde entrevistas, reportajes y análisis de NBA, FIBA, Euroliga, minibasket, 3x3, marketing, árbitros y mucho más.

Crecen las redes sociales

L’Alqueria del Basket sigue expandiéndose en redes sociales, pues ha crecido en más de 5000 seguidores respecto a la temporada pasada. Una cifra que supone un incremento mayor del que se percibió el año anterior. La instalación roza los 26.500 seguidores en total, por los 21.200 de la campaña pasada. La influencia de L’Alqueria del Basket en la red crece y las actividades llevadas a cabo siguen dando que hablar en los medios de comunicación con más de 300 notas de prensa publicadas relacionadas con la instalación esta temporada.