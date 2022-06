La canterana Lorena Segura, que fue la primera jugadora en debutar con el primer equipo femenino en la máxima categoría e inscribir su nombre en el 'Mur dels Somnis', ya tiene su camiseta en el Museo de L’Alqueria del Basket. Una galería ubicada junto a la tienda donde descansan algunas de las camisetas más relevantes en la historia de la entidad, a las que se les une ahora el dorsal '6' de Lorena de la temporada 21/22. Un reconocimiento a una jugadora que es referente para los jóvenes de la escuela 'taronja'.

Tras ver la suya colgada con el resto de ilustres, la valenciana admitía: "Para mí, es muy especial ver la camiseta ahí. Yo llegué al club siendo una niña y me voy muy orgullosa de la mujer en que me he convertido y muy agradecida de todas las personas que me han ayudado a llegar a este momento. He visto crecer al Valencia Basket y he crecido con él, así que siempre lo voy a llevar conmigo".

Lorena llegó a Valencia BC en 2015 con 15 años como cadete de primer año. En la campaña 2018/19, mientras estaba vinculada en el Picken Claret de LF2, llegó su debut con el primer equipo 'taronja' en LF Endesa. Segura se convirtió así en la primera mujer en la historia del club en formar parte del 'Mur dels Somnis'. Ya en la 2020/21 su gran trabajo le permitió hacerse un hueco como una jugadora más en la plantilla de Rubén Burgos. En ese año consiguió con el equipo el título de la EuroCup Women, el primero en la historia de la sección femenina, y llegar a las finales de Copa de la Reina y LF Endesa.

En esta pasada temporada, la alero ha levantado los títulos de Supercopa LF Endesa y SuperCup Women y ha alcanzado con el equipo a una nueva final de liga.

La suya es la quinta camiseta de una jugadora en el Museo tras la de Leles Muñoz, Anna Gómez, Rebeca Cotano y Queralt Casas. La demostración de cómo ha crecido el baloncesto femenino en los últimos años. La jugadora reflexionaba que "la sección femenina apenas tiene 8 años y se están haciendo las cosas súper bien".

"Yo especialmente lo he visto de cerca y me hace mucha ilusión y me enorgullece que se estén haciendo las cosas tan bien poco a poco. Desde el ascenso a LF2 y a LF1, es increíble lo que se ha conseguido en cuatro años. Estoy muy contenta de haber formado parte de esto. Estoy segura de que este es el precio y el club va a conseguir todas las cosas que se proponga. Yo estaré para seguirlo allá donde esté".

La camiseta de Lorena está ahí por ser la primera mujer en el 'Mur dels Somnis'. Un modelo a seguir para cientos de jugadoras de L’Alqueria: "Al principio cuesta darte cuenta de esto, pero me he ido dado cuenta poco a poco que quería ser un ejemplo para las niñas más pequeñas y he intentado hacerlo siempre con mucha responsabilidad. Ahora me siento orgullosa de haber abierto esa puerta y que muchas niñas puedan dar ese paso y cumplir sus sueños porque esto es un sueño, llegar a jugar con el primer equipo".

Ahora la valenciana ha finalizado su etapa con Valencia Basket, y ha fichado por el Durán Maquinaria Ensino Lugo de LF Endesa. "Me siento agradecida y estoy triste por cerrar esta etapa, porque ha sido una etapa muy bonita y que voy a recordar siempre. Ahora también estoy contenta de los nuevos retos que vienen y creo que va a ser bueno para mí. Me quedo con todo lo bueno de estos años, porque han sido muchísimas cosas y van a estar siempre dentro de mí".

A punto de cumplir 22 años, Lorena Segura ha cambiado de aires en busca de más minutos en la primera división del baloncesto nacional. No obstante, su juventud e identidad con el Valencia BC abren la puerta a un futuro regreso al equipo, si se confirme su progresión en una de las mejores ligas de Europa.