La jugadora de Valencia Basket Raquel Carrera visitó el primer turno del Campus de Verano que comenzó el pasado domingo 26 de junio en las instalaciones de Calvestra (Requena). La pívot 'taronja' disfrutó de un buen rato junto a los casi 200 jóvenes, compartiendo una charla con ellos, firmando autógrafos y haciéndose fotos.

La gallega aseguró tras el encuentro con los pequeños: "Me ha hecho mucha ilusión porque yo también he estado en su situación y cada vez que venía alguien era increíble poder hablar con esta gente. Me encanta estar con ellos, a muchos los veo de estar por L’Alqueria".

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de hablar con la jugadora y hacerle preguntas de todos los colores. La que más sorprendió a la jugadora era sobre la presión: "Son niños bastante pequeños y que te pregunten por cómo gestionar la presión a estas edades me ha gustado, porque también tiene que saberlo y les ayuda".

A continuación, se formó una cola interminable en la que tanto chicos como chicas, desde los más pequeños hasta los más mayores, se agolparon para pedirle fotos y autógrafos. Una demostración de que la jugadora es una referente para todos y, sin duda, una gran noticia para el baloncesto femenino. "Creo que es importante seguir creando referentes tanto femeninos como masculinos. Que los niños sigan creciendo y viendo tanto a Sam Van Rossom como a Raquel Carrera o Cristina Ouviña. Esa igualdad está muy bien", concluía Carrera, que días atrás se confirmó como una de las nuevas referentes de la selección española de Miguel Méndez. La gallega fue clave en los amistosos jugados en este mes de junio como, por ejemplo, los disputados en Údine ante Eslovenia e Italia.