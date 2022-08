La selección española femenina sub-18 regresa a casa con la medalla de plata en el Europeo de la categoría, disputado en la localidad griega de Heraklion, después de haber caído en la final frente a Lituania en un competido e igualado partido ante Lituania (75-78).

La mejor jugadora de España y de la final fue la base del Valencia Basket, Elena Buenavida, autora de 36 puntos... inservibles frente a un rival más efectivo en el juego colectivo liderado por la genial Juste Jocyte (28 puntos), MVP del campeonato. En cuanto a las otras dos jugadoras 'taronja', Noa Morro sumó dos puntos y capturó siete rebotes, mientras que Alicia Flórez hizo seis puntos. El 'partidazo' de Buenavida le valió para alcanzar los... ¡36 créditos de valoración! La grancanaria ha sido elegida en el quinteto ideal del Europeo U18F.

La final arrancó con las tres jugadoras del Valencia Basket en el quinteto inicial de Bernat Canut. Noa Morro se hizo con el primer salto y abrió las hostilidades con una canasta en la pintura. Sin embargo, Lituania no tardaría en ponerse por delante aprovechando los problemas en la anotación de España.

Un triple de Elena Buenavida devolvió el oxígeno al equipo y rompió un parcial de 0-8 de las bálticas (5-8, m. 5). Inmediatamente después, la base estrechó más el marcador tras un robo en defensa que le permitió encestar en solitario.

La Selección volvió a coger el timón con los impulsos en ataque de Deva Bermejo (9-8, m. 6) y la pívot Ariadna Termis (11-10, m. 7). Pero las lituanas se despegaron de nuevo gracias a Raulusaityte y la zurda Juste Jocyte (13-16, m. 9). Fue entonces, cuando la garra debajo del aro de Carla Brito redujo la distancia antes del primer descanso con dos canastas (16-17, m. 10).

Otra vez con los puntos de Bermejo y Termis la U18F recuperó la iniciativa (19-16, m. 11). El duelo continuó con alternativas e intercambio de canastas. Andrunaviciute estrenó el casillero de los triples en Lituania (23-25, m.24). Bernat Canut se vio obligado a pedir tiempo muerto con el objetivo de frenar el caudal de puntos del conjunto de Vilius Stanisauskas. España, que había limitado a una media de 42 puntos a todos sus rivales, concedió demasiado en defensa.

Las españolas fueron a remolque, aunque lograron que las bálticas no se escaparan. Tras un 2+1 de Jocyte, Lituana obtuvo un +6. Buenavida comenzó a asumir su papel de líder. Un rebote y una canasta inverosímil de la canaria ataba en corto el resultado (31-35, m.18). Antes del descanso, Alicia Flórez encandenó cuatro puntos para dejarlo todo por decidir a la vuelta de los vestuarios (35-37, m. 20).

Buenavida se carga al equipo a sus espaldas

Elena siguió cargando con la responsabilidad de la final en sus espaldas y encontrando soluciones contra la defensa en zona. La base 'taronja' mantuvo el pulso con la estrella de las lituanas, Jocyte. Un lanzamiento de la canaria desde la media distancia trajo la igualdad al choque (39-39, m. 22). Más tarde, tras un rebote de Noa Morro, un triple de la base adelantó a España (43-31, m. 23).

No obstante, a las lituanas no les tembló el pulso para y no paró de anotar más de la cuenta en relación con los planes de la Selección. Una penetración de Andrunaviciutey dos tiros libres de Jocyte extendieron su ventaja a los cinco puntos (47-52, m. 26). Pero España no estaba dispuesta a rendirse. Y reaccionó en los minutos finales del tercer cuarto. Irene Broncano apretó el marcador y otro 'canastón' de Buenavida, tas su propio robo, puso a las españolas uno arriba (53-52, m. 28). Antes de llegar al capítulo final, Augustinaite, con un triple, propiciaría que Lituania volviese a imponerse por un punto como en los dos cuartos anteriores.

Buenavida se quedó sola en la faceta ofensiva. Carla Brito no apareció hasta este último cuarto de la misma manera que en jornadas precedentes. Jocyte buscó y forzó a la defensa española para hincharse a anotar desde la línea de tiros libres. La distancia se extendió de manera peligrosa a los diez puntos (56-66, m. 34). Solo Buenavida seguía viendo canasta acercándose a la treintena de puntos (61-66, m.35). Su cuarto triple, junto a una canasta posterior de Brito, alimentó nuevamente la esperanza (66-68, m. 36). Cuatro puntos más consecutivos de la grancanaria mantenían la esperanza (72-76, m. 39).

En los últimos 40 segundos, Sirtautaite anotó para las lituanas y un triple de Marina Asensio dejaba el partido en vilo (75-76, m. 39). Pero Lituania supo jugar su última posesión en las manos de Jocyte, que aseguró el triunfo para su equipo con dos tiros libres más. El intento final desde la línea de tres ya no entraría.

Por otra parte, cabe destacar que en el cuerpo técnico de la selección femenina sub-18 forman parte la exjugadora valenciana Anna Montañana, como asistente de Canut, nueva entrenadora del Lointek Gernika, e Irene Garí (delegada), exjugadora 'taronja'.

Kalenik, mejor reboteadora defensiva del torneo

La otra participante del Valencia Basket en el Europeo U18F, la pívot polaca Emily Kalenik, ha terminado como la mejor reboteadora defensiva del torneo con una media de 7,4 rebotes por partido, y la segunda mejor en rebotes totales (10,9). Polonia ha acabado la competición en la séptima posición después de caer en el último partido con Finlandia.