El Valencia Basket ha decidido que la estructura deportiva de la casa del baloncesto europeo de formación sea modificada de cara a la próxima temporada.

Una de las novedades llega con las responsabilidades derivadas de los equipos vinculados. La Cordà de Paterna y L’Horta Godella, que seguirán unidos al club en Liga Femenina Challenge y LEB Plata, respectivamente, pasan a depender directamente de los directores deportivos de los equipos profesionales, Esteban Albert y Luis Arbalejo.

La entidad 'taronja' apuesta por reforzar todavía más la atención a su cantera, con Arbalejo y Albert al frente en los despachos de L'Horta Godella y La Cordà de Paterna, los conjuntos que suponen el último escalón en la preparación de jugadores y jugadoras previo a los primeros equipos.

Andreu Casadevall se mantiene como coordinador de la cantera masculina del club, mientras que Vlado Babic sigue liderando la Escuela de la instalación. El otro cambio se produce en la cantera femenina, puesto que, con Esteban Albert centrándose en los dos primeros equipos, será Manolo Real el que pase a ocupar el cargo de coordinador de cantera femenina.

L'Alqueria del Basket no deja de crecer tanto a nivel deportivo como en volumen de actividades de explotación, multiplicándose en la organización de Campus y Escuelas, acogiendo torneos y concentraciones y colaborando con distintas instituciones y clubes.

Cristina Ouviña, en el Campus de Tecnificación Femenina de Cheste

El verano 'taronja' ha arrancado y con él los primeros turnos de los Campus y Escuelas del Valencia Basket. Uno de ellos es el Campus de Tecnificación Femenina en Cheste, destinado a jugadoras que buscan aprovechar el periodo estival para mejorar la técnica individual, preparación física, etc., y Cristina Ouviña no ha perdido la oportunidad de pasar un rato con ellas.

Las jóvenes participantes pudieron conocer de cerca a una auténtica referente para ellas, haciéndole preguntas relacionadas con el mundo del baloncesto y su vida personal. Además, se llevaron un gran recuerdo haciéndose fotos con la internacional española, que también les firmó autógrafos en camisetas, zapatillas y mucho más.

Toma visita especial 😍



Cas 👉 Cris Ouviña (@cristi106) visita a las chicas del Campus de Tecnificación Femeninahttps://t.co/ncGWxyIXiE



Val 👉 Cris Ouviña visita a les xiques del Campus de Tecnificació Femeninahttps://t.co/0QrSl90dWJ



Eng 👉 https://t.co/cZTxcZLHZy pic.twitter.com/PDjN9Qorp5 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 7 de julio de 2023

Ouviña ha asegurado que le "da pena no tener ya edad para venir a estos campus porque disfrutaba mucho". "Es ilusionante para mí estar aquí y ver la ilusión que les hace a ellas también. Todo el trabajo que se hace en los meses de inactividad deportiva es importante porque marcan bastante la diferencia y sobre todo que no te desconectes del baloncesto totalmente. Si para ellas soy una referente es un responsabilidad agradable. Si les ha ayudado o motivado el que yo este hoy aquí, me alegro un montón", comentó.

Todavía quedan plazas para los Campus y Escuelas del Valencia Basket

Puedes consultar aquí las plazas disponibles en los distintos turnos de los Campus y Escuelas que ofrece el club 'taronja':

https://alqueriadelbasket.com/?r=actividades/Campus&idioma=cas