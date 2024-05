La generación que sigue haciendo historia

Hace menos de una semana el Valencia Basket se colgaba la plata en el Campeonato de España Junior Femenino por primera vez en su historia. Hasta la fecha, el combinado taronja solo había conseguido colgarse el bronce en dos ocasiones en esta categoría, en la temporada 2018-19 y en la 2022-23, y en esta edición se plantó en su primera final. Ser segundas de España en esta categoría "es un motivo de mucho orgullo", tal y cómo dicen sus jugadoras Lucía Rivas y Mirembe Twehamye. Las mismas fueron las que se proclamaron Campeonas de España en categoría cadete dos años consecutivos junto con Awa Fam, Julia Sarrió, Abril Revert, etc. Estos son los dos únicos títulos nacionales de L’Alqueria del Basket. Una generación que sigue haciendo historia.

Declaraciones de las jugadoras

La jugadora Lucía Rivas, opta por ver el lado positivo del segundo puesto: “Siempre te quedas con el sabor agridulce de no poder pintar esa medalla de plata, de oro, pero ha sido un camino muy largo. Siempre pensando en que teníamos que ir partido a partido, sin ninguna presión por ser el Valencia. Ha sido una plata muy bonita. Agradecer a todas las jugadoras cómo nos hemos apoyado”, declara la joven.

Lucía Rivas / JM López/LEV

Mirembe Twehamye, también jugadora del equipo junior del Valencia Basket, piensa en la misma línea que su compañera: "Decir que hemos quedado segundas de España es algo increíble. Estamos súper contentas. Hemos disfrutado un montón este torneo. Hemos trabajado día a día, a pesar de que el equipo ha sido formado estos días porque no hemos estado juntas, hemos confiado la una en la otra y lo hemos sacado adelante y hemos empezado a creer en nosotras”, asegura la jugadora.

Y es que jugadoras como Tilda Trygger y Awa Fam, coincidió que tenían también la F4 de LF Challenge con el Paterna y, esta última, además, los playoffs de LF Endesa con el primer equipo. Twehamye considera que el equipo es "una piña": “Muchas de nosotras llevamos mucho tiempo juntas, hemos sabido llevarlo más o menos bien, a pesar de que haya sido duro. Que hayan venido Awa y Tilda, las hemos acogido bastante bien, no nos ha costado mucho. Hemos formado una familia bastante chula”, declara la jugadora.

Palabras de Rivas

Rivas comparte lo que significa para ellas conseguir esta plata y, en su día, los dos oros en el Campeonatos de España: “Es ir partido a partido, siempre con la humildad y el trabajo que hacemos aquí. Ganar una medalla, aunque no la ganaras, también te sentirías orgulloso de pertenecer al Valencia y a la Cultura del Esfuerzo. Ganar la medalla significa demostrar todo, poner en bandeja el trabajo que has hecho durante la temporada”, declara la joven.

La interior ha vivido una temporada de readaptación tras volver de una lesión de larga duración. Rivas confiesa que ha tenido que superar varios obstáculos este año: “Ha sido un año bastante duro con altibajos, sobre todo emocionalmente. Si he podido seguir adelante ha sido por, aparte de mi trabajo, que también hay que ponerlo en valor, el de la gente que me rodea aquí, desde técnicos, manteamiento, fisios, Julio, Pepa, Manolo, Esteban... Siempre han estado apoyando y voy a estar agradecida toda la vida por cómo me han cuidado aquí”.