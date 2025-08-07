El taronja Miguel Sousa brilla con 8 puntos y ¡12 rebotes! con Portugal

El Valencia Basket estará representado por cuatro jugadores en tres selecciones distintas en el EuroBasket U16M. La primera división tendrá lugar del 8 al 16 de agosto en Tiblisi, Georgia. Con la selección española irán Guillem Tazo y Roger Villarejo y con Turquía estará Noyan Tolan.

En la división B, que es del 7 al 16 de agosto en Skopje, Macedonia del Norte, está Miguel Sousa con Portugal, mientras que Zeteny Kurfis iba a ir con Rumanía, pero finalmente no podrá hacerlo por lesión. Se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de FIBA.

La selección española está integrada en el grupo C con Georgia, Alemania y Serbia y Turquía se encuentra en el grupo A junto a Estonia, Israel y Lituania. El debut de España será el viernes 8 a las 16:30h ante el anfitrión y el de Turquía a las 14:00h ante Israel.

La fase de grupos continuará el sábado, cuando España se medirá a Alemania a las 19:00h y Turquía a Lituania a las 16:30h. Esta fase finalizará el domingo con partido de la selección española ante Serbia a las 16:30h y con el duelo de la selección turca ante Estonia a las 14:00h. Los horarios, estadísticas y streaming se pueden consultar a través de este link.

Sousa brilla en su estreno con Portugal

Por su parte, Portugal participa en la división B del campeonato europeo, integrada en el grupo A con Suecia, Gran Bretaña, Montenegro y Austria. Este jueves ha debutado ante Montenegro y lo ha hecho con derrota pero con un gran partido de Miguel Sousa.

El taronja (2,03 m.), que jugó de inicio, estuvo más de 31 minutos en pista, en los que anotó 8 puntos, capturó 12 rebotes y dio 4 asistencias, para un total de 22 créditos de valoración, siendo el mejor del partido.

Estadísticas de la Portugal de Miguel Sousa en su partido ante Montenegro en el Europeo U16 / FIBA

Sousa volverá a jugar el viernes a las 11:00h frente a Gran Bretaña, seguirá el sábado contra Austria a las 16:00h y finalizará su fase de grupos el martes 12 ante Suecia a las 18:30h.

Los horarios, estadísticas y streaming se pueden consultar a través de este link.