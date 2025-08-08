Valencia Basket refuerza su apuesta internacional

Valencia Basket continúa exportando su modelo formativo a través de su Academia en Grecia. Un total de 40 jóvenes griegas pudieron disfrutar del 3 al 6 de julio de una experiencia de baloncesto de alto nivel en las instalaciones del Saint Thomas Indoor Hall, en colaboración con Maroussi BC.

Gira por Grecia

Este nuevo campus ha servido como broche final al recorrido de la Academia taronja por tierras helenas, tras visitar un total de ocho ciudades: Serres, Heraklion, Thiva, Samos, Kiato, Kalamata, Pallini y, ahora, Marousi. Una ruta que ha permitido llevar la metodología de trabajo de Valencia Basket a jóvenes promesas del país a través del baloncesto y los valores de la Cultura del Esfuerzo.

Colaboración griego-española

La dirección técnica del campus corrió a cargo de Ángel Sánchez, entrenador de la cantera taronja, con la colaboración de Panagiotis Vasilopoulos, embajador de la Academia en Grecia y exjugador internacional. Además, completaron el staff técnico los entrenadores Klearchos Panousis, Eleni Kalaitzaki, Alexandros Galis y Diamantis Filinis, bajo la coordinación de Giorgos Katsarelias, director técnico de Gymnastics Club of Maroussi Academy.

Intenso trabajo

Durante cuatro días, las jugadoras trabajaron en dobles sesiones con una metodología exigente pero enriquecedora. El alto nivel demostrado por las participantes llevó al cuerpo técnico a seleccionar a cinco jugadoras nacidas en 2009 y 2010 para formar parte de una expedición muy especial: viajarán a Valencia el próximo mes de septiembre para vivir una experiencia formativa en L’Alqueria del Basket.

Panagiotis Vasilopoulos destacó la ambición de las jóvenes participantes: “Durante estos días en Maroussi, he visto una gran determinación en cada entrenamiento. El nivel ha sido altísimo y nos motiva a seguir desarrollando el programa”.

Por su parte, Ángel Sánchez valoró así la experiencia: “Este tipo de acciones permiten trasladar el trabajo que realizamos a diario en Valencia Basket a otros puntos de Europa. Ha sido un campus corto, pero muy intenso y enriquecedor”.

Giorgos Katsarelias también subrayó el valor del proyecto: “Nos sentimos muy orgullosos de compartir este tipo de iniciativas con un club como Valencia Basket. Ha sido una experiencia nueva y muy motivadora para nuestras jugadoras”.

Una acción que forma parte del proyecto internacional de formación de la Valencia Basket Academy, cuyo objetivo es compartir la metodología del club con jóvenes de todo el mundo, promover el desarrollo del talento desde edades tempranas y reforzar el compromiso con la formación integral de jugadores y jugadoras. A través de campus, colaboraciones y experiencias como esta, Valencia Basket continúa ampliando su impacto más allá de nuestras fronteras, consolidando un modelo educativo basado en la excelencia deportiva y los valores de la Cultura del Esfuerzo.