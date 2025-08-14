Ocho jugadoras del Valencia Basket estarán en el Eurobasket sub'16

La cantera taronja sigue nutriendo de jugadores y jugadoras a las distintas selecciones de formación, tanto españolas como del resto del mundo. Esta vez, la cita es el Campeonato de Europa sub'16 femenino en el que el Valencia Basket estará ampliamente representado. El Eurobasket se celebra entre el 15 y el 23 de agosto en Pitesti (Rumanía) y hasta allí ha viajado ocho jugadoras taronja .

Hasta cinco jugadoras de l'Alqueria del Basket han entrado en la lista definitiva del equipo nacional cadete de España. Además de las jugadoras que ya estaban la pasada temporada en el Valencia Basket (Isabel Hernández, Amelia Alonso, Sandra Dávila y Anastasia Lishchuk), este verano se ha incorporado a la disciplina taronja a Claudia Lostal, que la pasada campaña formaba parte del Casademont Zaragoza. Anja Petkovic (Serbia), Alexia Marcus (Rumanía) y Hanna Kenig (Polonia) amplían la representación taronja en un torneo que se podrá seguir en directo de manera gratuita en el canal de YouTube de FIBA.

Cinco jugadoras en la España U16F

Tras una concentración que comenzaba hace más de un mes en un verano de doble compromiso, finalmente han sido cinco las jugadoras taronja que seguirán a las órdenes de la seleccionadora Moses Fernández para buscar cerrar el verano de las categorías inferiores de nuestro baloncesto de la mejor manera posible en este EuroBasket: Isabel Hernández, Amelia Alonso, Claudia Lostal, Sandra Dávila y Anastasia Lishchuk.

El combinado español U16F comenzaba su concentración hace más de un mes para afrontar un verano de doble compromiso. Y que empezó con fuerza al proclamarse campeonas del Festival Olímpico de la Juventud Europea de Skopje ganando la final a Francia dejando al equipo galo en 38 puntos anotados. Y se mantuvo firme en su preparación tras ganar hace unos días el Torneo Internacional U16 Femenino-Centenario Helios en Zaragoza.

En el Eurobasket U16F, la selección española está integrada en el Grupo A con Gran Bretaña, Eslovenia y Letonia. El equipo nacional abrirá la fase de grupos ante las británicas el viernes 15 de agosto a las 12:00 horas, se medirá a las letonas el sábado 16 a las 19:30 horas y cerrará la primera ronda el domingo 17 de agosto a las 19:30h ante Eslovenia.

Petkovic estará con Serbia

La alero Anja Petkovic repetirá participación en el Europeo cadete tras haber formado parte de la selección plavi en 2024 cuando era jugadora de primer año. La selección serbia, encuadrada en el grupo C, abrirá la fase de grupos ante Bélgica el viernes 15 a las 19:30h, se medirá a Francia el sábado 16 a las 17:00h y cerrará la primera ronda en el choque entre jugadoras taronja del domingo 17 de agosto a las 17:00h

Marcus representando a L’Alqueria del Basket con Rumanía

Alexia-Ioana Marcus también repite participación aunque el verano pasado cuando era jugadora de primer año lo hizo compitiendo en la división B. Tras ganar el torneo en la categoría de plata, Rumanía participa en este Eurobasket U16F para caer también en el grupo C, en el que jugará sus tres partidos a las 17:00 horas: el viernes 15 ante Francia, el sábado 16 frente a Bélgica y el domingo 17 de agosto se medirá ante la Serbia de Petkovic.

Hanna Kenig con Polonia

La octava representante del Valencia Basket en este torneo será Hanna Kenig, que ha sido convocada por el equipo nacional de Polonia pese a ser jugadora del 2010. Su equipo está ubicado en el grupo B, en el que las polacas abrirán el torneo enfrentándose a Hungría el viernes 15 de agosto a las 17:00 horas, para luego medirse a Finlandia el sábado 16 a las 14:30h y cerrar la fase de grupos ante la República Checa el domingo 17 a las 12:00h.

Las eliminatorias, a partir del martes 19

Los octavos de final se jugarán el martes 19, los cuartos de final para el miércoles 20 y tras un día de descanso, las semifinales están programadas para el viernes 22 de agosto y la lucha por el título y las medallas se decidirán el sábado 23 de agosto.

Los horarios, estadísticas y streaming se pueden consultar a través de este link: