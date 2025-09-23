L’Alqueria del Basket abre una nueva temporada de Valencia Innovation Days

L’Alqueria del Basket acoge una nueva temporada de Valencia Innovation Days, de la mano de La Cátedra del Baloncesto, con una formación de entrenadores el próximo sábado 4 de octubre. Una acción más dentro de la apuesta de la entidad por la formación, que va mucho más allá de la pista. La sesión estará centrada en la “Cómo trabajar el 1x1” y las ponencias correrán a cargo de David Cárdenas, Santi Pérez y Jenaro Díaz. Los alumnos universitarios y los clubes disfrutarán de un precio especial reducido en la inscripción.

Pista central de l'Alqueria

La jornada se celebrará en la pista central de L’Alqueria del Basket el sábado 4 de octubre de de 9:00h a 14:00h. La actividad se podrá disfrutar de forma presencial y online. Todas las intervenciones estarán focalizadas en el deporte de formación y de élite y continúan la línea de formar a los diferentes agentes involucrados en el universo del deporte.

Sobre los ponentes

David Cárdenas es Catedrático de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada y un referente en la investigación aplicada al baloncesto. Con una sólida trayectoria como entrenador superior y actual director deportivo del Club Baloncesto La Zubia, ha coordinado y coescrito los manuales de formación de entrenadores de nivel I y II de la Federación Andaluza de Baloncesto. Además, lidera el grupo de investigación “Estructura y procesos involucrados en los deportes de interacción” y ha dirigido proyectos nacionales sobre Neurociencias aplicadas al entrenamiento deportivo.

Por su parte, Santi Pérez es entrenador asistente en Euroliga, fue campeón de la Eurocup Women en Valencia Basket como ayudante de Rubén Burgos y acumula más de 400 partidos en Ligas FEB. Es especialista en técnica individual y formación deportiva (isportcoach.com), ha sido tres veces medallista en Campeonatos de España de formación y ejerció como coordinador de cantera del Casademont Zaragoza durante tres temporadas.

Por último, Jenaro Díaz aporta una experiencia internacional de primer nivel. Como entrenador ha dirigido equipos en LEB Plata, LEB Oro y Liga Femenina y como asistente ha formado parte de la Selección Española Absoluta (2004-2014), el Real Madrid y el Khimki Basketball Moscow. Su palmarés incluye la participación en tres Juegos Olímpicos, múltiples medallas con la selección (entre ellas dos oros europeos y una plata mundial), así como títulos en competiciones de máximo nivel con clubes europeos.

Inscripción y forma de pago

La inscripción ya está abierta y tiene un coste de 30€ para el público general, de 25€ para miembros de clubes de baloncesto y de 15€ para las personas pertenecientes a alguna universidad. El pago se deberá realizar a través de la web de la Universitat de València en este enlace:

https://esdeveniments.uv.es/140541/detail/valencia-innovations-days-octubre-2025.html

Contacto

Para cualquier consulta o duda acerca de esta actividad puede enviar un correo electrónico a gestionlab@alqueriadelbasket.com .

WhatsApp Formación de entrenadores

Los entrenadores interesados en recibir información sobre las próximas jornadas de formación, tanto de entrenadores como de áreas transversales, pueden enviar un WhatsApp solicitándolo de forma totalmente gratuita al 683 16 83 11