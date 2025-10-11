El Valencia Basket se estrena con derrota en la Fonteta

El Valencia Basket ha debutado este sábado 11 de octubre en la nueva Liga U que vive este año su primera temporada. Los taronja no han podido estrenar con victoria la temporada y han caído ante el Fundación CB Canarias por 73-94. El partido, que en principio iba a disputarse en l'Alqueria del Basket, tuvo que trasladarse a última hora a la Fonteta, donde finalmente se disputó.

Así ha sido el debut del Valencia Basket en la Liga U / Eduardo Ripoll

Los más destacados

En el equipo valenciano, pese a la derrota, destacó la actuación de jugadores como Javier Viger, Jorge Carot y Álex Blanco, todos internacionales con las selecciones de formación y jóvenes promesas de l'Alqueria del Basket. Blanco anotó 16 puntos y fue el máximo anotador aunque le penalizó su poco acierto en los triples, ya que sólo anotó 1 de los ocho que intentó. Por su parte, Javier Viger, con 12 puntos también tuvo una destacada actuación al igual que Jorge Carot, con 10 puntos y 6 rebotes.

Estadísticas del Valencia Basket / ACB

Una liga de formación

El equipo filial masculino del Valencia Basket forma parte de la reciente creada ‘Liga U’ entre ACB, FEB y CSD para jugadores por debajo de los 22 años. Una liga que permitirá a estos jugadores jóvenes poder formarse y competir con más garantías antes de dar el salto al baloncesto profesional. La plantilla de Valencia Basket está formada por 4 jugadores sub22 y 13 jugadores sub18. El staff está encabezado por Gonzalo Muinelo, con José Nácher y Carlos Silla como ayudantes. Edu Pérez ejercerá de preparador físico y Agustí Girbés de fisioterapeuta.