El Valencia Basket lanza su nuevo torneo navideño

El Valencia Basket lanza la primera edición de su nuevo torneo navideño ‘Somnis Cup’, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2025 en L’Alqueria del Basket. Un torneo que contará con el sello de Valencia Basket y que reunirá a algunos de los mejores equipos de minibasket a nivel nacional e internacional. El club destaca en su comunicado que "es una gran oportunidad para fomentar la convivencia y la amistad entre jugadores y jugadoras de diferentes lugares, impulsar los valores de esfuerzo, respeto y trabajo en equipo, además de promover el turismo deportivo en la Ciudad del Turia".

El torneo está diseñado para que todos los equipos disfruten de una experiencia deportiva al máximo nivel. Se iniciará con una fase de grupos, asegurando que cada equipo dispute varios encuentros, y posteriormente se disputarán los cruces y las finales, en las que los mejores equipos se medirán por el trofeo. Cada equipo jugará un mínimo de 4 partidos, con árbitros y oficiales de mesa en todas las pistas y los resultados y clasificaciones estarán disponibles en tiempo real a través de la App Swish, que permitirá a jugadores y familias seguir el torneo desde cualquier dispositivo.

Instalaciones

Todos los partidos tendrán lugar en L’Alqueria del Basket, una instalación que cuenta con 9 pistas cubiertas y 4 exteriores. Esta infraestructura garantiza que, independientemente de la meteorología, el torneo se desarrollará en perfectas condiciones. Además de las pistas, L’Alqueria dispone de vestuarios modernos, cafetería, zonas de descanso y espacios para familias y acompañantes.

Cartel de presentación del torneo Somnis Cup de L'Alqueria del Basket / VBC

Experiencia ACB

Uno de los momentos más emocionantes de la Somnis Cup será la visita al Roig Arena para asistir a un partido de la Liga Endesa del Valencia Basket. Todos los equipos tendrán la oportunidad de disfrutar de esta actividad, que permitirá a los participantes vivir de cerca la emoción del baloncesto profesional, ver a sus ídolos en acción y sentir el ambiente único del Roig Arena.

Fan Zone

Los jugadores también vivirán más experiencias divertidas fuera de la pista con la Fan Zone de la Somnis Cup, que será un espacio central de encuentro y entretenimiento y que contará con:

Espacios con inteligencia artificial, donde los jugadores podrán llevarse fotos originales y personalizadas.

Zona chill-out y espacio de concursos y juegos, un lugar pensado para relajarse, jugar y compartir tiempo con otros equipos.

Precios y servicios

1. Solo participación – 60€ por deportista

Incluye:

Participación en el torneo.

Welcome Pack oficial para todos los jugadores/as.

Asistencia permanente del personal de la organización (24h).

Entrada para el partido VBC vs MoraBanc Andorra en el Roig Arena.

Acceso a la Fan Zone.

Medalla para cada participante.

Servicios médicos en L’Alqueria del Basket durante todo el torneo.

Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes deportivos.

2. Participación + Alojamiento Casa Don Bosco (Godelleta) – 290€ por deportista

Incluye:

Participación en el torneo.

2 noches de alojamiento (entrada sábado 27 y salida lunes 29).

Traslados en autobús entre el alojamiento y L’Alqueria del Basket.

Pensión completa en L’Alqueria del Basket (con picnic el último día).

Asistencia permanente del personal de la organización (24h).

Welcome Pack oficial para todos los jugadores/as.

Entrada para el partido VBC vs MoraBanc Andorra en el Roig Arena.

Acceso a la Fan Zone.

Medalla para cada participante.

Servicios médicos en L’Alqueria del Basket durante todo el torneo.

Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes deportivos.

3. Participación + Alojamiento en Hotel – 320€ por deportista

Incluye:

Participación en el torneo.

2 noches de alojamiento (entrada sábado 27 y salida lunes 29).

Pensión completa en L’Alqueria del Basket (con picnic el último día).

Asistencia permanente del personal de la organización (24h).

Welcome Pack oficial para todos los jugadores/as.

Entrada para el partido VBC vs MoraBanc Andorra en el Roig Arena.

Acceso a la Fan Zone.

Medalla para cada participante.

Servicios médicos en L’Alqueria del Basket durante todo el torneo.

Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes deportivos.

Servicios adicionales

Noche extra: consultar precio y disponibilidad.

Transporte en autobús desde Madrid, Zaragoza y Barcelona: el Valencia Basket ofrece la posibilidad de organizar el traslado de los equipos desde estas ciudades, con el objetivo de facilitar la logística y optimizar los costes. Para más información y coordinación, contactad con la organización.

Inscripción

La inscripción se puede formalizar ya y con fecha límite el 15 de noviembre a través de este enlace.

Contacto

Para cualquier duda pueden mandar un correo a torneos@valenciabasket.com o contactar al +34 676 335 957.