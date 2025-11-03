Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Partidazo de Javier Viguer y Álex Blanco en la victoria taronja de filiales ante el Manresa

El Valencia Basket se impuso por un ajustado 87-89 en la cuarta jornada de la Liga U y suma ya dos victorias

Con 22 y 18 puntos respectivamente, ambos lideraron a un equipo en el que también brillaron Tazo y Daniel Osayi

Guillem Tazo, durante el partido de la Liga U ante el Baxi Manresa.

Guillem Tazo, durante el partido de la Liga U ante el Baxi Manresa. / acb / Joaquim Alberch

Jorge Valero

València

El Valencia Basket suma ya dos victorias en la Liga U tras la disputa de las cuatro primeras jornadas, ya que se impuso este fin de semana a domicilio al Baxi Manresa por un ajustado 87-89.

Un partido que se resolvió en los últimos minutos y en el que destacaron Javier Viguer y Álex Blanco, con 22 y 18 puntos respectivamente. Eso sí, el base Guillem Tazo y el pívot Daniel Isayi brillaron también llegando hasta los 17 y los 16 créditos de valoración respectivamente.

En la próxima jornada, el Valencia Baskete recibirá al Barça Atlètic de Dabone el sábado 11 de noviembre a partir de las 11:00.

