La Minicopa Endesa, que se disputará del 28 al 30 de noviembre en Valencia, da a conocer su programación

Empieza la cuenta atrás para el comienzo de la Minicopa Endesa 2025, que se disputará en Valencia entre el 28 y el 30 de noviembre. Los 16 equipos que competirán por el pase a la final, donde Valencia Basket y el Barça ya esperan rival debido a sus respectivas condiciones de anfitrión y campeón de la última edición, han conocido este martes sus horarios y los equipos ante los que competirán en la fase de grupos.

La Pista Central y la pista número cuatro de L'Alqueria del Basket, junto a la Fonteta, serán el escenario de la primera fase de la Minicopa Endesa 2025. Más de 200 niños competirán en los parqués de las instalaciones de Valencia Basket con un mismo sueño: alzar el trofeo de esta competición de canteras.

Sobre las pistas de las casas del basket taronja tan solo habrá en juego seis billetes para la fase final. Serán los primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos los primeros en asegurar su regreso a la capital del Turia para la disputa de los encuentros que definirán al campeón del torneo. Las otras dos plazas restantes se revelarán el domingo, cuando los subcampeones de cada grupo se medirán entre sí con el fin de conseguir un hueco en el desenlace del campeonato.

Disfrute asegurado

Cualquier aficionado del baloncesto podrá disfrutar de cada una de las jornadas de esta competición de jóvenes talentos, ya que la entrada tanto a las pistas de l'Alqueria como a la de la Fonteta de Sant Lluís serán gratuitas.

El Unicaja-Bilbao Basket será el encuentro encargado de estrenar el torneo. El debut de ambos conjuntos en la Minicopa Endesa 2025 tendrá lugar el viernes 28 de noviembre a partir de las 16 horas.

Hasta el cierre de esta primera fase del torneo el domingo se disputarán una veintena de enfrentamientos más, por lo que la del próximo fin de semana en la casa del baloncesto base valenciano será una jornada perfecta para los aficionados de este deporte.

Grupos completos

Estos son los equipos que forman cada grupo.