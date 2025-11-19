L'Alqueria del Basket acoge estas Navidades la tercera edición del Skills Camp

La tercera edición del Skills MiniSkills Winter Edition de Valencia Basket ya es una realidad. Del 22 al 27 de diciembre, todos los niños y niñas nacidos entre 2010 y 2016 podrán disfrutar, un año más, de esta actividad navideña que no tendrá otra sede que l'Alqueria del Basket, la casa del baloncesto base valenciano.

Durante estos seis días, los jóvenes jugadores podrán trabajar junto a los mejores preparadores y en unas instalaciones de primer nivel como son las de l'Alqueria con el fin de seguir progresando y mejorar sus habilidades en este deporte.

Un equipo de primer nivel

El equipo encargado de dirigir esta actividad navideña lo componen tres representantes de la escuela taronja como Paco Pardo, entrenador del Alevín y reponsable del área de Desarollo Personal, Andreu Casadevall, coordinador de la cantera masculina del club y Manolo Real, coordinador de la escuela femenina.

Pardo, Casadevall y Real cuentan con una extensa y consolidada trayectoria en el tanto en el baloncesto regional como en el nacional y conocen de primera mano la metodología de trabajo de Valencia Basket, que no solo se centra en los aspectos técnicos y tácticos, sino que también incide sobre los ámbitos físico, psicológico y ético.

Cartel de promoción de la tercera edición del Skills Miniskills Winter Edition / Alqueria del Basket

Los niños y niñas que participen en esta experiencia, que ya ha abierto sus inscripciones, disfrutarán de cinco días en los que se sentirán parte de la misma escuela taronja, con entrenamientos específicos, juegos aplicados, seguimiento técnico individual o talleres de psicología, entre otras actividades.

Otro de los aspectos en los que Valencia Basket no escatimará será en el material deportivo y las instalaciones que el club pondrá a disposición. Las nueve pistas interiores, las cuatro exteriores, el gimnasio y las salas médicas, de reuniones y de estudio serán los espacios en los que los pequeños jugadores y jugadoras de basket disfruten estas Navidades.

La mejor sorpresa

Además, a parte de la experiencia de cinco días, la inscripción a esta tercera edición del Skills MiniSkills Winter Edition que organiza el club taronja incluirá una entrada para el partido que enfrentará a Valencia Basket y a Baskonia el próximo día 23 de diciembre en el Roig Arena a partir de las 20:30 horas.