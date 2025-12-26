CANTERA
La Somnis Cup arranca su primera edición en L’Alqueria
Ocho equipos de Minibasket masculinos y cinco femeninos competirán durante tres días en las instalaciones taronja
L’Alqueria del Basket se prepara para acoger la primera edición de su nuevo torneo navideño ‘Somnis Cup’, que se celebra los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2025. Un torneo que cuenta con el sello de Valencia Basket y que reúne a equipos de minibasket a nivel nacional e internacional, con un total de 8 equipos masculinos y 5 femeninos. Los resultados y clasificaciones están disponibles en tiempo real a través de la App Swish, que permitirá a jugadores y familias seguir el torneo desde cualquier dispositivo.
Sistema de competición
La competición se inicia con dos grupos aleatorios de cuatro equipos que disputarán tres partidos el sábado. El grupo A lo forman RheinStars Koln, CB Calatayud, CB Sueca y L´Horta Godella. El grupo B está formado por el alevín azul masculino de Valencia Basket, CSA Carcaixent, CB Escolapias y CB Aldaia. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para la liga oro y los terceros y cuartos de cada grupo para la liga plata.
El domingo se disputan 2 partidos en cada grupo, se arrastra el resultado obtenido el día anterior con el rival que viene del mismo grupo. A partir de ahí se hace clasificación. El lunes se disputan las semifinales 1º vs 4º y 2º vs 3º de cada liga (oro y plata) y final oro y plata.
Sección femenina
En categoría femenina participan CB Calatayud, CB Escolapias, el alevín azul femenino de Valencia Basket, CB Sueca y CB Grup Barna. Con los cinco equipos en un único grupo, sábado y domingo se disputan los 4 partidos de liga todos contra todos y se hace la clasificación para disputar semifinales. El lunes se juegan 3º y 4º puesto y final.
Fan Zone
Los jugadores de Minibasket también vivirán más experiencias divertidas fuera de la pista con la Fan Zone de la Somnis Cup, que será un espacio central de encuentro y entretenimiento y que contará con:
- Espacios con inteligencia artificial, donde los jugadores podrán llevarse fotos originales y personalizadas.
- Zona chill-out y espacio de concursos y juegos, un lugar pensado para relajarse, jugar y compartir tiempo con otros equipos.
- Navidades sin descanso para el Valencia Basket