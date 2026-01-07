L’Alqueria brilla en el Campeonato de España de Selecciones

Los jugadores y jugadoras taronja brillan con luz propia en un torneo que confirma a la Comunitat Valenciana como una gran potencia en el mundo del baloncesto nacional, con un oro en Cadete Femenino, dos platas en Cadete e Infantil Masculino y un meritorio quinto puesto en Infantil Femenino.

Cadete Femenina

Comenzamos con la categoría Cadete Femenina, donde llegó el oro para la Comunitat Valenciana gracias sumar victorias en todos los partidos y a la victoria ante Castilla y León por 70-82. La selección contó con Lucía Carbonell, Nene Aidara, Ariadna Lozano, Paula Reynal, Sofía Kviecinska y Anastasia Lishchuk como jugadoras y con Paula de Lucas como entrenadora. Enfrente, plata tras otro gran campeonato, la taronja Amelia Alonso. Además de las participantes en la final, nuestra jugadora Uki Omoruyi disputó el torneo con la Comunidad de Madrid, finalizando en quinta posición.

Gran presencia taronja

Las dos platas valencianas también tuvieron nutrida presencia taronja con representantes de l'Alqueria del Basket. Los infantiles realizaron un gran torneo, sólo cediendo en la final ante Cataluña 59-37, con Albert Monsonís, Adrián Vázquez, Nikita Zamiatin y Patrick Eke como taronjas.

Infantil Femenino / VBC

Por su parte, el subcampeonato cadete masculino llegó en una competición muy destacada de los valencianos, que sólo cederían ante la Comunidad de Madrid tanto en la fase de grupos como en la final, a la que accederían de forma brillante superando a Canarias y Aragón. Por parte taronja, participaron Luis Gil y Pablo González.

Las infantiles, con Ángela Lozano, Julia Quilis, Carla Navarro, Ruth Sánchez, Carmen Vizcaya, Lucía Albero, Ada Ohia, Elena Zacarías y Laura Villarejo, consiguió la quinta plaza al imponerse remontando a las Islas Baleares 81-72 en el último partido.