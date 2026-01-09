l'Alqueria del Basket abrirá la nueva Copa Campeones

Este mes de enero se dará el pistoletazo de salida a una nueva competición que nace con el objetivo de promocionar el deporte que busca la integración de todos y de representar los verdaderos valores del baloncesto: superación, diversión y compañerismo.

Se trata de la Copa Campeones, una competición para personas con discapacidad intelectual que ha sido presentada este jueves en la Family Bankers Office del Banco Mediolanum en Madrid.

El acto ha estado presentado por la periodista Alejandra Llambés y ella ha sido la encargada de dar a conocer este nuevo formato que tendrá como participantes a chicos y chicas mayores de 16 años.

València, primera cita

El torneo, organizado bajo el auspicio de la Fundación acb y con Mediolanum como principal patrocinador, contará con la participación de 18 equipos, uno en representación de cada uno de los clubes de la Liga Endesa. Estos disputarán la competición en tres jornadas, con seis equipos en cada una de ellas. La primera tendrá como sede L’Alqueria del Basket en Valencia.

València acogerá el debut del torneo los próximos 17 y 18 de enero. Manresa, en el mes de marzo, y Bilbao, en mayo, serán las dos ciudades donde se disputarán las siguientes dos jornadas.

Tras esta introducción, han tomado la palabra Antonio Martín (Presidente de acb) y Luca Bosisio (Consejero Delegado de Banco Mediolanum). El primero ha destacado que “Copa Campeones está enmarcado dentro de las acciones de la Fundación acb. Que este deporte sea también una herramienta social era una deuda que tenía la acb.

“Los 18 clubes reaccionaron inmediatamente y eso es de agradecer, porque les pedimos mucho y siempre responden. Les damos las gracias. Y también, agradecer a nuestros patrocinadores por el apoyo que siempre nos brindan. La ilusión de la acb es poder disfrutar de lo que nos da una propiedad que desarrolla el baloncesto y tiene un cierto eco social. Queríamos crear una estructura para que puedan todos competir y sobre todo, pasarlo bien”, ha concluido Antonio Martín.

Por su parte, el CEO de Mediolanum ha señalado que “este banco ha nacido para hacer un banco diferente, un banco para las personas. Esta cercanía y estar donde la gente necesita siempre ha sido la misión de este banco, por eso siempre hemos estado cerca del deporte, porque es una forma de estar juntos. Celebramos la Copa Campeones por las personas. Antes de buscar un deporte, intentamos encontrar personas que compartían el alma de nuestra organización. Cuando me hablaron de esta iniciativa nos encantó poder estar ayudando”.

A continuación, llegó el turno de los patrocinadores, auténticos valedores de esta nueva competición. Montse Prats, Responsable de Acción Social de Mediolanum, Ignacio Asensi, responsable de patrocinios de Endesa, Rebeca Guillen, Marketing and communication general manager de Toyota y Emma Ruiz de Azcarate, Directora de Marketing de Pelayo explicaron la importancia que para sus respectivas empresas supone apoyar la Copa Campeones.

Así, todos ellos, destacaron que la Copa Campeones es mucho más que una competición. “Para nosotros era impensable no estar al lado de ellos. Este es un gran evento para crear una sociedad más igualitaria y más justa”, señaló Montse Prats, mientras que Ignacio Asensi afirmó que “a nosotros nos hace mucha ilusión. Llevamos desde 2016 apoyando proyectos sociales y creo que la sociedad actual requiere del apoyo de las grandes empresas para hacer mejor las cosas. El baloncesto nos ha dado muchísimo y tenemos una gran herramienta para devolver a la sociedad lo que nos ha dado”.

Por su parte, Rebeca Guillén aseguró que “esto no es una competición cualquiera. Es una forma de entender el deporte, la integración y la superación y eso es algo muy importante para la sociedad. La misión de nuestra compañía es ofrecer felicidad y no hay progreso si no ayudamos a mejorar la vida de las personas. No podíamos no participar en un proyecto como este”. Y Emma Ruiz de Azcarate cerró el turno de los patrocinadores explicando que “participar de la fundación y de la Copa Campeones es muy importante. Para Pelayo las personas son las importantes y apoyando esta competición logramos seguir ampliando la dimensión del patrocinio”.

Víctor Claver apadrinó la presentación

Por último, los más importantes, los jugadores, han tenido también su tiempo en esta presentación. En representación de todos los que estarán participando, Jesús Gómez (Joventut Badalona - Fedamar), Manuel Moreno (Valencia Basket Aderes), Miquel Delaurens (Atlas Lleida) y Jesús Gómez (Coviran Granada) explicaron sus sensaciones ante este nuevo reto que se les presenta.

Junto a ellos también ha estado el valenciano Víctor Claver, leyenda acb, quien tras afirmar “es un placer estar aquí en esta presentación”, fue el encargado de charlar con los jugadores.

“Representar a mi equipo es muy importante”, ha afirmado el representante del club verdinegro; “Se compite más y a mí jugar me gusta mucho y disfruto mucho en la cancha, aunque se gane o se pierda”, ha dicho el jugador taronja; “es muy bonito jugar al baloncesto con mis compañeros. Es igual ganar o perder”, ha incidido el representante del Atlas Lleida. Para concluir, el jugador del cuadro nazarí ha señalado que “esta competición es muy importante para que todos vean que las personas con discapacidad también sabemos jugar al baloncesto”.

La foto de familia ha puesto el broche de oro a esta presentación que ha dado el pistoletazo de salida a la Copa Campeones.