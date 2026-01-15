L’Alqueria Lab y la Cátedra de Baloncesto impulsan un seminario de fisioterapia

L’Alqueria del Basket, a través de su departamento L’Alqueria Lab, acoge una nueva edición de Valencia Innovation Days, de la mano de La Cátedra del Baloncesto, con un seminario teórico-práctico en fisioterapia el próximo sábado 14 de febrero. Una acción más dentro de la apuesta de la entidad por la formación, que va mucho más allá de la pista. La sesión estará centrada en “Lesiones musculares: Evaluación clínica, abordaje fisioterapéutico y criterios de retorno funcional” y estará dirigida por Ricardo Miguel Tolosa. Los alumnos universitarios disfrutarán de un precio especial reducido en la inscripción.

La jornada, de modalidad presencial y con una duración de 8 horas (de 9:00h a 18:00 h), está dirigida a fisioterapeutas y estudiantes de 4º curso del Grado en Fisioterapia, y se enmarca dentro de la apuesta de L’Alqueria Lab y la Cátedra de Baloncesto de L’Alqueria del Basket por una formación aplicada, rigurosa y basada en la evidencia científica.

Sobre el seminario

El seminario será impartido por Ricardo Miguel Tortosa, fisioterapeuta con más de 20 años de experiencia en fisioterapia deportiva y traumatológica, coordinador del área de Fisioterapia en Clínica Artes (Valencia), profesor asociado en la Universidad Católica de Valencia (UCV) y en el Máster en Fisioterapia Deportiva de la UCH-CEU, y exfisioterapeuta de la selección española de ciclismo y paraciclismo durante 15 años.

Las lesiones musculares constituyen una de las patologías más frecuentes en la práctica clínica del fisioterapeuta. Su correcto abordaje exige una evaluación mecánica. El seminario tiene como objetivo actualizar y profundizar en el abordaje clínico de las lesiones musculares, integrando evaluación, intervención terapéutica y criterios de retorno funcional y deportivo, con herramientas directamente aplicables a la práctica clínica diaria.

Inscripción y forma de pago

La inscripción ya está abierta. Tiene un coste de 80€ para el público general y de 60€ para estudiantes universitarios. El pago se deberá realizar a través de la web de la Universitat de València en este enlace:

http://esdeveniments.uv.es/go/Innovation-Days-febrero-2026

