Valencia Basket ya conoce su grupo en la Minicopa LF Endesa

Valencia Basket ya conoce sus rivales para la Minicopa LF Endesa que se celebrará del 26 al 29 de marzo al mismo tiempo que la Copa de la Reina en Tarragona. Una cita que reunirá a los 16 de los equipos infantiles de los clubes de la LF Endesa. El Infantil A femenino comandado por Marcel Villaba se enfrentará en el grupo C a Perfumerías Avenida Oyrsa, Joventut Badalona y Sedis La Lola en la fase de grupos del torneo. El conjunto taronja buscará revalidar el título conseguido en Zaragoza en año pasado.

El Valencia BC está en el grupo C / Minicopa Liga F Endesa

Sorteo

El sorteo de la Minicopa Endesa se ha celebrado esta mañana en la sede de la FEB. Los 16 equipos participantes se han encuadrado en cuatro grupos de competición formados por otros cuatro equipos cada uno. El sorteo sea ha realizado contando con cuatro equipos cabezas de serie, aquellos que finalizaron la primera vuelta de la LF Endesa en las primeras posiciones: Valencia Basket, C.B. Islas Canarias, Casademont Zaragoza y Bàsquet Girona.

Los grupos / Liga F Endesa

La fase de grupos llevará a cada equipo a disputar tres partidos durante la primera y segunda jornada (jueves y viernes). Los líderes de cada grupo serán los cuatro conjuntos que accedan a las semifinales de la tercera jornada (sábado) y en las que se pondrán en juego los dos billetes para la final del domingo. La lucha por el título se disputará en la pista principal del Palau d'Esports Catalunya de Tarragona el domingo a las 12:00h.

GRUPO A:

- C.B. Islas Canarias

- Movistar Estudiantes

- Hozono Global Jairis

- Innova-TSN Leganés

GRUPO B:

- Casademont Zaragoza

- Lointek Gernika

- Baxi Ferrol Interema Dopico

- Ingeniería Ambiental CAB Estepona

GRUPO C:

- Valencia Basket

- Perfumerías Avenida Oyrsa

- Joventut Badalona - Sedis La Lola

GRUPO D:

- Bàsquet Girona

- Ekolo Ibaeta

- Cafés Candelas Ensino

- Comeplastic Araski

Horarios

Jueves 26 marzo – Fase de grupos

Pabellones: Campclar y Serrallo

Horario: 09:30 – 11:30 y 13:30

Viernes 27 marzo – Fase de grupos

Pabellones: Campclar y Serrallo

Horario: 09:30 – 11:30 y 13:30

Sábado 28 marzo – Cruces

09:30 Semifinal 1 (Campclar)

09:30 Semifinal 2 (Serrallo)

Domingo 29 marzo – Final

12:00 Final (Palau d'Esports Catalunya de Tarragona)

