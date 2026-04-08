Minicopa Endesa
El Valencia Basket representará al baloncesto español en México
El Infantil A masculino taronja participará en la Minicopa mexicana del 7 al 10 de mayo
El infantil A masculino de Valencia Basket representará a España en la Minicopa México del 7 al 10 de mayo. Por tercera temporada consecutiva, Tijuana (Baja California) acogerá una nueva edición de la Minicopa México, torneo que organizan la Cibacopa y la LNBP, en colaboración con la acb. En esta oportunidad, participarán siete equipos mexicanos, clasificados tras un torneo previo de sus ligas profesionales, y el Valencia Basket como representante de la Minicopa Endesa.
Una competición internacional
Así, junto al equipo taronja, estarán Tijuana Zonkeys, Soles de Mexicali, Rayos de Hermosillo, Calor de Cancún, Dorados de Chihuahua, Halcones de Ciudad Obregón y Ángeles de Ciudad de México, quedando todos ellos encuadrados en dos grupos de cuatro equipos cada uno.
El torneo se disputará del 7 al 10 del próximo mes de mayo, en el Arena Zonkeys de Tijuana.
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