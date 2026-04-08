El Valencia Basket representará al baloncesto español en México

El infantil A masculino de Valencia Basket representará a España en la Minicopa México del 7 al 10 de mayo. Por tercera temporada consecutiva, Tijuana (Baja California) acogerá una nueva edición de la Minicopa México, torneo que organizan la Cibacopa y la LNBP, en colaboración con la acb. En esta oportunidad, participarán siete equipos mexicanos, clasificados tras un torneo previo de sus ligas profesionales, y el Valencia Basket como representante de la Minicopa Endesa.

Cuadro de competición / VBC

Una competición internacional

Así, junto al equipo taronja, estarán Tijuana Zonkeys, Soles de Mexicali, Rayos de Hermosillo, Calor de Cancún, Dorados de Chihuahua, Halcones de Ciudad Obregón y Ángeles de Ciudad de México, quedando todos ellos encuadrados en dos grupos de cuatro equipos cada uno.

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El torneo se disputará del 7 al 10 del próximo mes de mayo, en el Arena Zonkeys de Tijuana.