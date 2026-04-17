Llega la sexta edición de L’Alqueria del Basket Open 3x3 con Red Bull

Valencia Basket organiza, los días 14, 15 y 16 de mayo, la sexta edición del L’Alqueria del Basket Open 3x3, el torneo 3x3 llevado a cabo en L’Alqueria del Basket. Un torneo masculino y femenino puntuables para el ranking FIBA, el cual atraerá a los mejores jugadores de 3x3, estando abierto a todos los jugadores que deseen participar. Gracias a la participación directa de Red Bull, este torneo contará con grandes premios.

En esta edición se dispone de importantes premios para el torneo tanto para categoría masculina como femenina. En la categoría masculina el conjunto ganador conseguirá una plaza para participar en el World Tour FIBA de Viena con vuelos incluidos desde Madrid, Valencia o Barcelona, mientras que el finalista se llevará 1000 euros. En el caso de la categoría femenina, las ganadoras recibirán un premio de 4000€, una posible plaza para el Women Series Qualifier de Badalona con traslado incluido en coche desde Madrid o Valencia, mientras que las finalistas recibirán 2000€.

L’Alqueria del Basket continúa en el circuito oficial FIBA 3x3

València acogerá, un año más, el más alto nivel competitivo, con la presencia directa de 12 equipos integrados en el circuito de 3x3, que lucharán por los puntos en juego en el circuito de 3x3 de FIBA.

Qualifiers: Una primera fase en formato OPEN

El jueves 14 de mayo el torneo dará el pistoletazo de salida con la disputa de la fase previa masculina entre todos los participantes no clasificados de forma directa, en la que habrá 24 equipos. Este torneo inicial, denominado Qualifiers, determinará las cuatro plazas masculinas que pasarán a competir ante los equipos ya consolidados en la fase final.

En categoría masculina los 8 mejores equipos estarán ya clasificados de forma directa para la fase final o Main Draw, entre ellos, Valencia Basket. Las últimas 4 plazas 4 vendrán de la fase previa que se disputará el primer día del torneo, el 14 de mayo.

En la fase de grupos, o main draw, por lo tanto, participarán 12 equipos.

Fase grupos (Main Draw) y finales

Durante la tarde del viernes 15 de mayo y la mañana de sábado 16 de mayo se celebrará la fase de grupos tanto masculina como femenina en la que participarán 12 equipos en categoría masculina y 12 equipos en la femenina. El sábado 16 por la tarde serán las eliminatorias y las finales.

Precios y pack completo de bienvenida

El precio de la inscripción variará en función de la fase de torneo diputada. En el caso del masculino, los equipos que disputen el torneo del día 14 tendrán que pagar una inscripción por equipo de 300€. En caso de llegar a la fase final de los días 15 y 16, el precio de inscripción por equipo asciende a 1200 euros. Para los equipos femeninos la inscripción en la fase final es de 400 euros. La inscripciónpara ambas categorías ya está abierta.

La inscripción al torneo incluye:

- La disputa de, al menos, tres partidos.

- Zona de hospitality para jugadores.

- Agua para deportistas.

- Seguro accidente deportivo.

- Merchandising cortesía de los patrocinadores.

Reglas básicas del baloncesto 3x3

Los equipos estarán formados por cuatro jugadores y competirán bajo las normas oficiales de FIBA 3x3. Los partidos tendrán una duración de 10 minutos o 21 puntos, con una prórroga al primero en meter dos puntos en caso de empate.

El precio final de la inscripción variará en función de la fase de torneo disputada. Una vez inscritos los equipos, serán contactados por la organización para confirmar la plaza y se les indicará la fase en la que iniciarán la competición.

Reserva :50 euros por equipo. Común para todos los equipos. Se abonará en el momento de la inscripción a través de la plataforma FIBA. No reembolsable. A dicha cantidad se añadirá lo siguiente:

Equiposparticipantes directamente enfase final : abonarán 1150€ euros (en el momento de confirmación de la plaza mediante transferencia bancaria a la Fundació Valencia Basquet 2000).

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