Valencia Basket se cuelga el bronce en el Campeonato de España Junior Femenino celebrado en Huelva. El equipo taronja acarició la final en una igualada semifinal ante Gran Canaria, que finalmente se escapó, y pudo finalizar con buenas sensaciones el torneo tocando metal en un gran partido por el tercer puesto ante Sabadell. Es el tercer bronce que consigue el club en esta categoría, siendo la mejor actuación la plata de la temporada 23-24. Por su parte, el junior A masculino tuvo un difícil camino en su Campeonato de España y finalmente terminó en 11ª posición.

Una gran competición

El junior A femenino arrancó con una impecable fase de grupos con victorias ante Femení Sant Adrià (64-51), Casademont Zaragoza (55-75) y Zentro Basket Madrid (77-45), que le permitieron ser líder de su grupo. En octavos se cruzaron con el Seis Do Nadal Coia Vigo, al que superaron con facilidad por 95-44. En cuartos esperaba el UNB Sports CB Santfeliuenc al que Valencia Basket también pudo ganar por 87-69. Llegaron entonces las semifinales donde el equipo taronja tuvo que medirse a un siempre complicado Gran Canaria. Un partido muy igualado, que las canarias rompieron en el tercer cuarto y, pese al intento de remontada de Valencia Basket, finalmente se escapó. En el partido por el tercer puesto el combinado de Cristina García completó 40 minutos muy serios ante Sabadell, al que no dio opción con un resultado de 93-49, colgándose la medalla de bronce y poniendo el broche al Campeonato de España con grandes sensaciones.

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Actuación masculina

Respecto al junior A masculino de l'Alqueria del Basket empezó su andadura en la fase de grupos con derrotas ante Zentro Basket Madrid (81-94) y Gran Canaria (66-64) y un triunfo ante CBA Spain (70-64). Esa última victoria le permitía ser tercero de su grupo y avanzar a octavos donde se medía al primero del grupo A, el Barça. Valencia Basket compitió muy bien durante 30 minutos, pero en el último cuarto no pudo igualar el ritmo ofensivo de su rival, cayendo finalmente por 87-71 y finalizando de esta manera el Campeonato de España en 11ª posición.