El Over40Basket corona a sus campeones en L'Aqueria del Basket

Over40Basket ha cerrado en Valencia la mayor edición de sus diez años de historia. Un total de 70 equipos y cerca de 1.000 participantes se dieron cita los días 12 y 13 de septiembre en L’Alqueria del Basket para disputar 101 partidos y coronar a los campeones de las doce categorías del torneo: siete masculinas y cinco femeninas.

La décima edición contó con jugadores y equipos llegados desde diferentes puntos de España y con representación internacional de Argentina, Ucrania, Italia, Reino Unido, Lituania y Grecia. Dos jornadas que combinaron competición, convivencia y reencuentros alrededor de una pasión compartida: seguir disfrutando del baloncesto más allá de los 40 años.

Las ocho pistas de L’Alqueria funcionaron de manera prácticamente ininterrumpida durante todo el fin de semana, en el mayor despliegue deportivo y organizativo realizado hasta ahora por Give&Go Sport.

Gran participación / Over40Basket

Ocho pistas y 66 partidos en la jornada del sábado

La competición comenzó el sábado a las 9:30 horas con la disputa de las fases de grupos. Tras una breve pausa al mediodía, los partidos continuaron hasta las 19:00 horas.

Durante la jornada se celebraron 66 encuentros en las ocho pistas de L’Alqueria del Basket, distribuidos entre las categorías femeninas Over35, Over40, Over45 y Over50, y las categorías masculinas Over40, Over45, Over50 y Over55, organizadas en diferentes niveles competitivos.

La combinación de edad y nivel deportivo permitió disfrutar de partidos equilibrados, intensidad competitiva y una gran variedad de equipos y estilos de juego.

Luengo, entre los participantes

Entre los participantes se encontraba Víctor Luengo, integrante del equipo de veteranos del Valencia Basket y exjugador profesional, que volvió a vivir el torneo desde dentro de la pista.

“Es uno de los eventos más especiales que acogemos durante el año en L’Alqueria. Más allá de la competición, permite volver a jugar, reencontrarte con gente vinculada al baloncesto y disfrutar de un ambiente extraordinario. Para quienes ya tenemos una edad, volver a sentirnos jugadores y competir en unas instalaciones como estas es un auténtico privilegio”, afirmó Luengo.

Un homenaje a los diez años de historia

La jornada del sábado dejó también uno de los momentos más simbólicos del aniversario. El Último Baile de MGB Diseño, único equipo presente en todas las ediciones de Over40Basket, disputó un encuentro interno entre sus propios integrantes como reconocimiento a su fidelidad y a su vinculación con la historia del torneo.

El partido permitió reunir sobre la pista a jugadores que han acompañado al proyecto desde sus primeros pasos y recordó el espíritu con el que nació Over40Basket. Diez años después, El Último Baile representa también la evolución de una comunidad que ha crecido edición tras edición sin perder su identidad.

Celebrando la victoria / Over40Basket

Domingo de finales, campeones y reencuentros

El domingo estuvo reservado para la resolución de todas las categorías. Las finales y los partidos decisivos se distribuyeron durante la mañana en las ocho pistas, con encuentros muy igualados desde las categorías Over35 y Over40 hasta la división masculina Over55.

Más allá de los resultados, la jornada dejó una de las imágenes que mejor define el torneo: equipos rivales compartiendo fotografías, intercambiando camisetas y celebrando juntos el final de la competición.

Para muchos participantes, Over40Basket se ha convertido en una fecha señalada en el calendario y en una oportunidad para reencontrarse con personas a las que conocen desde hace décadas, pero a las que no pueden ver habitualmente.

Anna Cruz se suma por primera vez a la experiencia Over40Basket

La décima edición contó también con la participación de nombres destacados del baloncesto español. Entre ellos, Anna Cruz, campeona de Europa y medallista olímpica con la selección española, que vivió por primera vez un torneo de estas características.

“Aunque es la primera vez que participo en uno de estos torneos, este tipo de iniciativas están muy bien para poder seguir jugando al baloncesto una vez te retiras. Cuando me lo propusieron, no lo dudé, y espero que este sea el primero de muchos”, afirmó Cruz.

Su participación puso de relieve el crecimiento del baloncesto femenino dentro de Over40Basket y la importancia de generar espacios que permitan a las jugadoras continuar vinculadas a la competición después de finalizar su etapa profesional o federada.

Un compromiso social que mira hacia el futuro

El carácter social ha formado parte de Over40Basket desde su nacimiento. A lo largo de estos diez años, Give&Go Sport ha colaborado con numerosas asociaciones e iniciativas, utilizando el baloncesto como herramienta para visibilizar diferentes realidades, movilizar a su comunidad y ayudar a personas que encuentran dificultades para continuar desarrollándose a través del deporte.

Coincidiendo con el décimo aniversario, Give&Go Social impulsa la segunda edición de las Becas “Valores con Nombre”, un programa que mantiene vivo el legado de cuatro personas emblemáticas del deporte: Pilar Valero, Bernardino Lombao, Jorge Guillén y Tirso Lorente.

La iniciativa volverá a conceder cuatro becas de 1.000 euros destinadas a apoyar a personas que necesiten ayuda para continuar practicando deporte o desarrollar un proyecto vinculado a la actividad deportiva.

Las becas buscan reconocer valores como el esfuerzo, la generosidad, la superación y el compromiso, convirtiendo el legado de estas cuatro figuras en oportunidades concretas para otras personas.

El respaldo de entidades y colaboradores

La celebración de esta edición histórica ha sido posible gracias al respaldo de Quirónsalud, patrocinador principal del torneo por tercer año consecutivo, y a la colaboración de Valencia Basket, anfitrión del evento en L’Alqueria del Basket.

El décimo aniversario ha contado también con Gigantes del Basket como socio estratégico; con Raymond Weil, reloj oficial de Over40Basket; y con WIBO Sport, colaborador y partner textil del torneo.

El apoyo de estas entidades ha permitido reforzar la dimensión deportiva, organizativa y comunicativa de una edición que ha marcado un nuevo punto de referencia para el proyecto.

El comienzo de una nueva etapa

Con 70 equipos, cerca de 1.000 participantes, 100 partidos y doce categorías, Over40Basket cierra su décimo aniversario confirmando el crecimiento del baloncesto veterano y la capacidad de Valencia para albergar grandes acontecimientos deportivos.

La décima edición pone fin a los primeros diez años de una historia que comenzó con 21 equipos y una idea sencilla: crear un lugar para quienes nunca dejaron de sentirse jugadores.

Una década después, la esencia permanece intacta. Over40Basket seguirá trabajando para que cumplir años no signifique dejar de competir y para que cada vez más personas puedan volver a ponerse una camiseta, compartir vestuario y disfrutar de la emoción de un partido.

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