Franquesa digiere todavía el duro golpe que supuso no lograr el ascenso con el Girona pese a conseguir en la ida un valioso triunfo por 1-2, pero su futuro está por decidirse y no son pocos los equipos que han mostrado su interés por el futbolista. Como ya publicó SUPER, el lateral catalán es ahora mismo la primera opción que maneja el Levante de la lista de futbolistas en esa demaracación que había seguido. El interés no es de ahora ya que al futbolista se le conoce incluso de la temporada anterior cuando completó toda la temporada junto a Son Hidalgo en la Ponferradina. De hecho ese curso, pese a sufrir un par de lesiones musculares, acumuló un total de 23 partidos ya en la categoría de plata del fútbol español.

El jugador está en la agenda de al menos tres clubes de LaLiga Santander como son Elche, Cádiz e incluso Celta de Vigo, que ya meses atrás hizo un seguimiento del jugador aunque ahora medita acudir al mercado internacional para reforzar el flanco izquierdo de la zaga, al contrario de lo que hizo el Levante que primero miró hacia el mercado internacional pero luego redirigió el tiro para centrarse en LaLiga SmartBank.

El Levante está bien posicionado en la pugna por hacerse con el futbolista, algo que suele ayudar de forma notable en este tipo de situaciones, pero uno de los peligros es que no solo del mercado nacional se han interesado por el jugador, sino que su temporada y su situación contractual (es propiedad del Villarreal que ahora mismo tiene cinco laterales zurdos con ficha de la primera plantilla, ha estado toda la temporada cedido en el Girona y, sobre todo, acaba contrato en junio de 2022, lo que hace que sea casi el momento ideal este para de alguna forma encontrar una salida.

Otro punto a tener en cuenta en la negociación son las excelentes relaciones existentes entre el Levante y un Villarreal que tras su título de Europa League y la consiguiente entrada en Champions League recibirá una importante inyección económica que le permitirá ahorrarse algunas estrecheces derivadas de la coyuntura actual y apuntar más alto. En la agenda granota, como ya publicó SUPER, también hay otros laterales de LaLiga SmartBank como son Fran García, Pep Chavarría, Álex Muñoz y Javi Jiménez, pero ahora mismo están por detrás de Franquesa.

Central y delantero

No es la de lateral izquierdo la única demarcación que intenta reforzar el conjunto granota ya que además se busca un central y un delantero. Quico Catalán dijo en su comparecencia de balance de la temporada que presumiblemente llegaría «un jugador por línea» como mínimo, si bien lo cierto es que el mercado marcará finalmente las elecciones por la necesidad que tiene el club de vender por valor de 16’5 millones. Todos son transferibles, pero no será lo mismo si sale Campaña que si sale Vezo para intentar equilibrar el presupuesto por razones obvias. De momento se espera un verano muy largo en el que la mayoría de fichas caerán cuando se acerque el cierre de mercado.

Cuatro goles

El futbolista de Sant Cugat se ha convertido en el tercer máximo goleador del Girona esta temporada con cuatro goles, uno de ellos en el partido de ida de la final del play-off ante el Rayo Vallecano. Enric Franquesa ya fue el hombre del partido contra el Tenerife en el que logró uno de los tantos de su equipo el pasado mes de mayo tras ofrecer un gran despliegue físico arriba y abajo por el carril izquierdo. Ahí el Levante ya andaba tras él. En la primera parte, fusiló Dani Hernández para dar los tres puntos al Girona. En la ida ante el Rayo volvió a marcar y esta temporada tan solo dos jugadores como son Sylla (9) y Stuani (8) han hecho más tantos que él en su equipo pese a su demarcación.