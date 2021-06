Habrá 'lleno', dentro de las limitaciones por la pandemia que imponen un 75 por ciento del aforo máximo. Pero el Pabellón Municipal de Paterna, con capacidad para 1.600 espectadores, registrará este domingo una de sus mejores entradas de la temporada, con cerca de 1.200 aficionados, para un segundo partido de la final por el título de Liga que puede ser decisivo, y ante el que nadie quiere llegar al tercero, que sería el miércoles en el Palau Blaugrana, y más después de haber puesto a su favor el factor cancha que tenía en contra.

No hay papel desde hace días. Y si el Levante UD FS ha logrado asaltar este año plazas impensables, en su cancha solo ha dejado escapar tres partidos y un empate. Son el segundo mejor equipo local, con 13 victorias, las mismas que Palma Futsal y Jimbee Cartagena, si bien solo los murcianos suman un empate más que los valencianos, que perdieron ante el Barça en la jornada 10 (2-5), ante el Palma Futsal en la 12 (2-3) y ante el Futbol Emotion Zaragoza en la 34 y última (2-5), al margen del empate contra el Cartagena (4-4). Y en los playoffs por el título los números son más contundentes, pues ganó todos los partidos que jugó como local en cuartos y en semifinales.

«Para nosotros esto es increíble», comenta Roger en declaraciones al club. «Ya hemos demostrado en los playoffs que en Paterna somos intratables, y ganar en el Palau ante uno de los equipos más buenos del mundo y romper el factor cancha, imagínate, estamos muy contentos. Pero es solo el primer paso y no nos queremos confiar y vamos a luchar para ganar el domingo. Tenemos dos oportunidades pero no queremos que pase del domingo, la verdad».

También uno de los héroes de la noche, Federico Pérez Garrigós ‘Fede’, que detuvo tres penaltis, entre ellos el que fue decisivo a Joselito, se refirió a las ganas de cerrar la Liga este domingo sin esperar al miércoles: «Creo que en un deporte colectivo es complicado que alguien sea el más destacado. Al final es mérito de todo el grupo. Soy el más destacado por esta última parada, pero si mis compañeros no hubieran metido los goles o si no me hubiesen ayudado a defender en infinidad de ocasiones, no hubiese sido posible ganar. Estoy muy contento porque creo que es un premio al trabajo de todo el año. Tuvimos una racha mala, pero creo que en estos playoffs se ha visto al mejor Levante. Conseguimos el primer punto de la serie y queremos cerrarla el domingo en casa».