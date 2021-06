Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar..., cantaba Joan Manuel Serrat. El gran día del Levante UD FS, que se juega este domingo el primer cartucho de los dos que tiene hacia el título de Liga tras ganar el jueves al Barça en el Palau Blaugrana en la tanda de penaltis. Desde las 20:00 horas en el Pabellón Municipal de Paterna, sin entradas desde hace días, y televisado en directo por GOL.

Aquel equipo que ascendió a la élite hace ocho temporadas, fruto de la fusión del UPV Maristas y del Levante Dominicos, y que hace una década estaba en Segunda división B, está a un solo partido de coronarse campeón de Liga por la vía rápida en los playoffs. Y sin mal de altura, por mucho que enfrente esté el Barça, con cuatro títulos y actual subcampeón de la Champions, competición que compartirá el próximo año con los granotas.

En su mejor temporada, semifinalista de las tres competiciones, y por primera vez en una final por el título, los de Diego Ríos acarician una Liga, el trofeo nacional más preciado que solo tienen ocho equipos, entre ellos el Playas de Castellón, en dos ocasiones consecutivas, la última hace 20 años ante un Valencia Vijusa que al año siguiente alzó la Copa de España. Los granotas pueden hacer historia para la capital del Turia, y tampoco son tan novatos en estas lides, pues en sus filas este año se estrenan tres jugadores con hasta siete títulos ligueros en su haber: Marc Tolrà (2013, Barça), Roger (2019, Barça) y Mario Rivillos (2014, 2015, 2016 y 2017, Movistar Inter; 2019, Barça).

El de Torrejón de Ardoz, a sus 31 años, confiesa el deseo del vestuario granota de finalizar la temporada este mismo fin de semana ante los cerca de 1.200 aficionados que, recordó, también juegan este domingo por la tarde. «Los partidos contra el Barça son todos difíciles, tienen mucho potencial y estoy seguro que vendrán con muchas ganas y a por el partido. Nosotros confiamos en nuestro trabajo y estaremos los 40 minutos muriendo en la pista. Ojalá podamos sentenciar la liga en casa con nuestra gente», explica a SUPER Rivillos, que anima a sus compañeros a darlo todo para poder celebrar algo que queda para siempre en el palmarés colectivo e individual. Tampoco le ha hecho falta dar consejos. Cada uno sabe lo que hay en juego. «Hay suficiente experiencia en la plantilla. Todos sabemos lo que nos jugamos y enfocamos el partido con mentalidad ganadora y siendo conscientes de que podemos hacer la machada este domingo».

Cinco títulos, cuatro con Inter y uno con el Barça

De sus cinco Ligas que lucen entre un palmarés impresionante, fruto de un lustro magnífico de Movistar Inter, con cinco títulos, tres de ellos ante el Barça de Marc Tolrà, a Rivillos le cuesta elegir alguna en concreto. «Me han marcado todas. Una Liga es muy difícil de conseguir, es la regularidad de todo un año. Lo que sí tengo claro es que si consigo la Liga con el Levante será mi título más especial de todos los que tengo».

No se conforma con el premio de haber entrado en la Liga de Campeones, y admite que no hay tan poca presión como puede parecer desde fuera, ante un rival con mucho mayor presupuesto y en un final de ciclo. «Presion lógicamente hay, pero sabemos gestionarla. Nos estamos jugando muchísimo, no nos conformamos con entrar en Champions y ya está. Estamos en un buen momento de forma y como te dije antes, vamos a morir en la pista todos el domingo».

«Tanto el club como los jugadores somos conscientes de dónde estamos y de las posibilidades que tenemos. Todos vamos a una y deseamos celebrarlo el domingo todos juntos y hacer historia para el Club», añade, destacando el papel de los aficionados para cerrar de la mejor maner este año extraño por la pandemia: «Los aficionados son fundamentales. Contra Valdepeñas nos llevaron en volandas todo el partido. Se merecen todo, el domingo los esperamos ‘a full’».