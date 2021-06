Era un secreto a voces; ahora ya es oficial. María Pry no seguirá en el Levante el próximo curso. Tras una gran temporada en el que las granotas han logrado el objetivo definido al principio del curso, la clasificación histórica para la Champions League, toca cambio en el banquillo. María Pry podría firmar por el Real Madrid y en el Levante UD, Ángel Villacampa podría aterrizar en Buñol. El técnico ya fue pretendido por el club y ganó dos ligas con el Atlético. Pero antes, toca despedidas. Así ha sido el bonito texto que ha publicado María Pry para decir adiós al levantinismo:

"Hace 12 años tomé una de las mejores decisiones de mi vida ¡¡¡querer ser entrenadora!!! En el fútbol he vivido muchos momentos duros, pero eso me ha hecho seguir creciendo temporada tras temporada y siempre con un objetivo, ser mejor persona y mejor entrenadora.

Echando la vista atrás, momentos complicados como los que viví cuando descendí de Superliga con el Sevilla FC, el año que no conseguí el ascenso con el Real Betis Balompié o mi despedida del club, perder las semifinales de la Supercopa de España contra la Real Sociedad, perder la primera final que jugaba de la Supercopa de España con el Levante… todos esos momentos me han servido para mejorar, aprender y corregir.

Y sí, estoy contenta con esos aprendizajes porque sin lugar a duda me han hecho evolucionar y crecer como entrenadora, pero sobre todo como persona. Esta temporada ha sido muy intensa, hemos tenido que estar continuamente adaptándonos en el día a día, pero ha sido muy gratificante a nivel deportivo. No todas las temporadas juegas dos finales y metes a tu equipo en Champions.

Y todo ello no se podría haber conseguido sin el trabajo de todas y cada una de las jugadoras que he tenido la fortuna de poder entrenar, porque la exigencia en cada entrenamiento es lo que nos ha hecho crecer y ser mejores con el paso de las jornadas. ¡Qué afortunada he sido! GRACIAS POR TODO EQUIPO. ¡UBUNTU!

Gracias al cuerpo técnico que hemos formado, que me han soportado durante toda la temporada, porque sin ellos, tampoco se hubiera conseguido nada. Me habéis hecho crecer mucho, más de lo que os podéis imaginar. Gracias Rosa, por estar en todo momento, pero sobre todo en los momentos más duros.

Y si unos de mis lemas es disfrutar del momento, esta temporada lo he llevado a raja tabla. Tenía que disfrutar de cada entrenamiento, de cada partido, de cada viaje, de cada momento. Los técnicos tenemos fecha de caducidad en los clubes donde estemos, de ahí la importancia de disfrutar del día a día, de valorar lo que tenemos. Y por todo ello, llegó el momento de despedirme del Levante UD. He pasado dos años montada en una montaña rusa de emociones, pero a nivel deportivo, han sido dos años muy gratificantes.

¡Hasta luego, Fútbol!"