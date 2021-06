La marcha de Toño García ya es oficial. El lateral izquierdo ha puesto punto y final a sus siete temporadas como granota. Llegó a la entidad en la 2014/15 y desde entonces ha disputado más de 160 partidos con la camiseta del conjunto levantinista, quien ha despedido en su web al futbolista dándole las gracias por su dedicación y profesionalidad durante las temporadas en las que ha defendido los colores azulgrana.

"El Levante UD y Toño separan sus caminos y el jugador no seguirá en el club las próximas temporadas.

El defensa valenciano recaló en la sociedad de Orriols en verano de 2014 procedente del Recreativo de Huelva. Durante estas siete temporadas, Toño ha vestido la elástica azulgrana en 162 encuentros oficiales (147 partidos de Liga y 15 encuentros de Copa SM El Rey).

El Levante UD le agradece su dedicación, trabajo, compromiso e implicación con el equipo y con el club durante todo este periodo de tiempo y le desea la mejor de las suertes en su nueva etapa, tanto a nivel personal como profesional".

De esta manera, el conjunto granota abre la puerta a la incorporación de Enric Franquesa, quien será el refuerzo en el lateral izquierdo y competirá por Carlos Clerc por un puesto en esa parcela. Toño deja atrás buenos momentos como el del ascenso, en el que fue titular indiscutible, tras un tramo inicial con menos protagonismo, y en el que se convirtió en uno de los jugadores importantes de Juan Ramón López Muñiz.

La carta de despedida de Toño

"Después de siete años inolvidables vistiendo la camiseta del Levante llega el momento de despedirme del club que me lo ha dado todo. No es fácil dejar atrás a la que ha sido mi familia durante tanto tiempo. Me habéis apoyado siempre, sin excepción y gracias a la unión de todos hemos conseguido mantener a este club histórico en la élite del fútbol español.

No puedo nombrar a todas las personas que me gustaría, pero quiero dejar claro que no puedo marcharme más agradecido. El cariño que he sentido siempre por parte de compañeros, trabajadores del club, aficionados… no tiene precio, no se puede describir con palabras.

Me marcho orgulloso por haber formado parte de este largo proyecto y feliz por ver el futuro que este equipo tiene por delante. Estoy convencido de que seguiréis creciendo para seguir viviendo momentos únicos para nuestra historia.

Siempre os llevaré en mi corazón y os recordaré con todo mi cariño.

¡Mucha suerte, Granotas! ????????"