El jugador Jorge Santos no continuará en la disciplina del Levante UD FS la próxima temporada tras cuatro años en el club granota. Santos llegó en la temporada 2017/18 procedente del Ríos Renovables Zaragoza. A lo largo de estas cuatro campañas, el madrileño ha ayudado al crecimiento de la sección levantinista, disputando tres Copas de España, tres PlayOff por el título de la LNFS (llegando en esta última edición a la final) y una Final Four por la Copa del Rey.

Jorge Santos se despide mediante esta carta:

"Se acaba otro año muy difícil y a la vez muy bonito. Me gustaría agradecer a todos los aficionados que nos habéis animado en los mejores y peores momentos, a la directiva por siempre creer en mi y hacerme sentir como en casa, a todos los cuerpos técnicos que he tenido durante estos 4 años y por supuesto a mis compañeros, de los cuales me llevo muchos amigos y gente espectacular.

Cierro mi etapa en el Levante UD para abrir otra etapa de mi vida, son 4 años en esta ciudad, en este club y me voy con la conciencia tranquila de haber dado el 100% en cada día cada entrenamiento y cada partido.

Os deseo la mayor de las suertes a todos vosotros, Levante UD FS. Nos veremos pronto por las pistas".