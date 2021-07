La portería del Levante volverá a ser uno de los puntos de interés en esta temporada que inicia su periodo de preparación. Pese a que el déficit financiero asfixie la inscripción de fichas, la secretaría técnica continúa planificando no solo en las incorporaciones del próximo curso, sino también en atar a los futbolistas más prestigiosos de su plantilla. En el caso del conjunto azulgrana, donde más pueden presumir es en la portería. Aitor Fernández y Dani Cárdenas son de los guardametas mejor valorados en la máxima categoría del fútbol español y el Levante es consciente de ello, por lo que son dos prioridades.

El Levante se mueve tanto por uno como por otro para que sus carreras en Orriols sean más duraderas. Por el portero vasco, el club ha entablado conversaciones para ampliar su vinculación con el conjunto granota. La sintonía de momento es buena mientras transcurren las negociaciones. En el caso del meta de Terrassa, su contrato acaba la próxima temporada, pero, como así se acordó tras su última renovación, tiene la posibilidad de ampliarlo hasta 2024. De momento, el club tiene encima de la mesa una contraoferta a la propuesta inicial, pero la idea pasa por contar con uno de los principales valedores de la cantera levantinista.

El arquero nacido en Mondragón, quien irrumpió en 2019, es el referente bajo palos gracias a unas actuaciones que han permitido que el Levante, pese a que su rendimiento en la campaña anterior no fuera tan boyante como en la anterior, permanezca actualmente en Primera División.

No en vano, su ‘adversario’ no se queda atrás. Su salto al primer equipo retumbó en los intereses de la entidad y se ha destapado como un portero tanto de presente como de futuro. Sus paradas, además, sirvieron para que el conjunto granota soñase con disputar la final de la Copa del Rey de la edición 20/21. Un acontecimiento que permanecerá en los libros de historia levantinista. Por ello, ambas situaciones obligan a la dirección deportiva a mover ficha para que ningún equipo les estreche el cerco con facilidad.

La tercera pieza

Además de Aitor Fernández y Dani Cárdenas, quien se sumará al club de Orriols para arrancar la pretemporada es Koke Vegas. El arquero andaluz regresará al Levante después de haber permanecido cedido en el Mallorca en la segunda vuelta de la competición, donde, además, consiguió ascender a la élite de la mano de Luis García Plaza, ex entrenador levantinista Sin embargo, su participación con la elástica balear fue escasa. En media temporada, el nacido en Antequera solo disputó un encuentro: el último de LaLiga SmartBank contra la Ponferradina (2-2) con el objetivo consumado.

No en vano, pese a la falta de participación, Koke Vegas quedó encantado de su etapa en Palma e, incluso, deslizó que no le importaría volver a defender la portería de Son Moix. «Un club señor, que me ha tratado de manera exquisita, un cuerpo técnico y un vestuario de diez, una afición que me ha hecho llegar su calor. Han conseguido en muy poco tiempo, llevarse un trocito de mi corazón. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a cruzar algún día, porque sería un privilegio y un honor, volver a esta maravillosa tierra a hacer lo que más me gusta», comentó Koke en su perfil de Instagram cuando le tocó despedirse de su etapa como bermellón. Con contrato hasta 2022, su futuro es una incógnita.