Mantener la fórmula mixta no está descartado. El cuerpo técnico granota aún no ha decidido que a principio de esta temporada 21/22 se vuelva a la fórmula de tener un portero que juegue como titular habitual en LaLiga y otro que participe en la Copa del Rey. Así fue como se arrancó la pasada campaña, si bien entonces los actores eran distintos. El curso 20/21 empezó con Aitor como teórico -y práctico- titular, pero con Koke Vegas como teórico segundo. De hecho Dani Cárdenas tenía ficha del filial, pero el rendimiento en los entrenamientos y con el segundo equipo granota hizo que Paco apostase fuerte por subirle de facto al primer equipo hasta el punto de que no solo le ganó el puesto a Koke -empezó a jugar en Copa del Rey-, sino que acabó turnándose con Aitor en los partidos de LaLiga.

Esa fue una fórmula por la que los responsables técnicos granotas apostaron en el tramo final de la pasada campaña en un contexto en el que el objetivo prioritario estaba virtualmente conseguido ya y ante la irrupción de Cárdenas y que sirvió para confirmar que, salvo algunos errores aislados, ambos tienen capacidad para defender la portería del Levante en LaLiga Santander. Nico Bosch es el técnico que trabaja en el día a día con los guardametas -que ahora vuelven a ser tres de momento después del regreso de Koke Vegas tras su cesión al Mallorca- y en todas las decisiones que tienen que ver con la portería Paco se ha apoyado en él. Ahora lo que tienen claro es que el rendimiento será el que dictará, pero no se descarta ni que se turnen en LaLiga como el pasado curso ni que cada uno juegue una competición.

La idea es intentar dar salida nuevamente a Koke puesto que ahora mismo tanto Aitor como Cárdenas están por delante de él, si bien lo que carecería de sentido sería una nueva cesión ya que eso eliminaría su sueldo -que dicho sea de paso no es demasiado elevado en comparación con el resto- de la masa salarial pero no resolvería su situación. En este contexto la operación que más cuadra sería una traspaso porque volver a cederle para que en enero pueda negociar ya con cualquier club y marcharse libre a final de temporada, no es una operación que interese al Levante ahora mismo.

A partir de ahí la intención ahora está clara. Hoy empieza el trabajo en campo tras el inicio de las pruebas médicas y físicas la semana pasada y los dos guardametas, contando lo que traen ya de bagaje de la temporada pasada, tienen la oportunidad de ganarse la titularidad. La elección de quién será el que empiece no está hecha ni la decisión de cuál será la fórmula tomada, pero lo que sí está claro es que el rendimiento en este periodo dictará lo que hacer y todo a expensas por supuesto de lo que pase en el mercado. Aitor, a quien recientemente han situado en la órbita del Barcelona, es además un portero del agrado de Marcelino García Toral y que entra dentro del espectro del Athletic, y tanto él como Dani Cárdenas tienen sobre la mesa sendas ofertas de ampliación y mejora de sus respectivos contratos que a día de hoy todavía no se han rubricado.