El Rayo Vallecano ha preguntado por la situación de Coke Andújar y de Nikola Vukcevic al Levante y al entorno de ambos futbolistas. No ha presentado ninguna oferta en firme, pero el conjunto madrileño, que acaba de regresar a LaLiga Santander, quiere saber que disposición tiene el Levante con esos dos futbolistas. La postura del Levante es que ambos tienen contrato en vigor, pero que pueden salir siempre y cuando el acuerdo sea satisfactorio para ambas partes. El concepto ‘satisfactorio’ implica que incluso la opción de una cesión estaría contemplada siempre y cuando el club de destino se haga cargo de sus fichas, aunque la entidad granota preferiría la desvinculación definitiva, si puede ser ingresando algo por ellos. No en vano en ambos casos su contratos expiran a 30 de junio de 2022, circunstancia que hace casi obligatorio que los futbolistas salgan ahora desvinculándose o, en el peor de los casos, en el mercado invierno si es que se quiere sacar algo de ‘rendimiento’ económico por ellos.

Para Paco López ambos futbolistas son ‘prescindibles’ ya que a día de hoy la plantilla tiene cubiertas sus demarcaciones, si bien es cierto que la salida del montenegrino podría hacer que llegase otro centrocampista compensador. Los salarios de ambos para la temporada entrante superan los dos millones de euros y es por ello que la entidad granota tienen entre sus prioridades, como ya publicó SUPER días atrás, encontrarles acomodo tanto a ellos dos como a Sergio León en un mercado que se está cociendo a fuego especialmente lento este año debido a la incertidumbre derivada del contexto y a la delicada situación económica que atraviesan la mayoría de equipos. Por Coke se pagó un total de un millón y medio al Schalke después de media temporada como cedido en la que se convirtió en indiscutible, mientras que por Vukcevic se abonó la cantidad más elevada que el Levante ha pagado en su historia (8’9 millones), sin duda un dato que ha influido a la hora de evaluar su rendimiento en proporción a su salario y coste.

Roger Brugué, a tope

La situación de ambos es muy diferente a la de Roger Brugué, una de las tres caras nuevas que está mostrando el equipo esta pretemporada. El futbolista está especialmente «feliz» y disfrutando del día a día. Aunque según desveló, el técnico le ha dicho que no se meta presión, el futbolista sabe que para quedarse tiene que convencer porque de momento la intención es cederle: «El míster me ha dicho que no me meta ninguna presión, que lo que tenga que ser será y que disfrute y que sea yo, que no me cohiba en nada; Voy a dar lo máximo de mí en todo momento y esperemos que sea este año muy bonito y disfrutemos».