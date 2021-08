Óscar Duarte, el último jugador en reincorporarse al grupo tras su participación en la Copa de Oro con Costa Rica, ha hablado de su estado de forma y de sus palabras se desprende que se ve para empezar a jugar desde ya mismo con el equipo: "Contento de estar con el grupo de nuevo. Ya tenía ganas de volver y conocer a algunos compañeros nuevos también y de trabajar con todos ellos".

El tico recordó que no ha parado desde hace un mes, por lo que en cierta medida llega con más rodaje: "Tuvimos la Copa de Oro y prácticamente desde el 28 de junio estoy entrenando con la Selección, luego la Copa y la verdad es que ahora me encuentro bien, físicamente me siento bien, y voy a tratar de seguir mejorando aquí y llegar al punto de inicio de la Liga".

Respecto a su renovación por objetivos, destacó su satisfacción así como el nivel del grupo en lo que ha podido ver desde su regreso: "Ya extendí y esta es mi tercera temporada aquí. Eso me tiene contento, también sé de la calidad de los compañeros qye tengo. En los entrenamientos y en los partidos también he visto cómo han mejorado y yo creo que todo eso es importante de cara a lo que viene y ojalá que este año sea un buen año para todos".

Por último Duarte, el declaraciones ofrecidas por el club, ha hecho referencia a esta semana repleta de amistosos: "Yo creo que cuando hay muchos partidos de por medio es bueno porque es diferente a estar entrenando para coger lo que nosotros llamamos el ritmo de partido, y bueno ahora tenemos esta semana tres partidos que nos van a llevar a agarrar ese ritmo que necesitamos para el inicio de la Liga y creo que vamos por buen camino, que el equipo ha venido haciendo bien las cosas y vamos a tratar de terminar esta semana para llegar bien al inicio".