Como todos los clubes de Primera División, el Levante UD continúa ansioso a la espera de conocer qué ocurrirá finalmente con el fondo de inversión CVC. El conjunto granota es posiblemente uno de los clubes más interesados en que el resultado de la Asamblea de Clubes sea favorable al acuerdo entre el fondo de inversión y LaLiga. La situación actual de la entidad es muy delicada, hasta tal punto que, a falta de únicamente cinco días para dar el pistoletazo de salida al campeonato doméstico, el club se ve incapaz de inscribir en la competición a futbolistas tan importantes como José Luis Morales. Tras firmar la renovación del ‘Comandante' en el mes de febrero, el club no dispone ahora de margen suficiente para ‘alistar’ a una de sus principales estrellas. Los fichajes Roberto Soldado, Enric Franquesa y Roger Brugué tampoco han podido ser inscritos todavía, aunque ya han debutado con la elástica granota. Desde el club que dirige Quico Catalán prevén que finalmente la operación con CVC llegará a buen puerto y que los clubes recibirán la tan ansiada inyección de dinero. El conjunto granota tiene claro que la prioridad absoluta es inscribir a los futbolistas pendientes, y en esa dirección irán destinados todos los esfuerzos económicos hasta que finalice la ventana de traspasos actual, independientemente de si finalmente el acuerdo CVC-LaLiga concluye de manera fructífera o no.

Relacionadas El Atlético Levante ficha a un talento emergente desde Suecia

Aún así, el Levante no cierra la puerta de entrada a más posibles refuerzos y continúa oteando el mercado en busca, sobre todo, de un defensa central y un extremo que puedan llegar al remodelado Ciutat de València. Pero lo cierto es que estas hipotéticas incorporaciones van a estar marcadas por los previos ingresos que el club pueda llevar a cabo dando salida a determinados jugadores. Hace unos días, el Getafe CF intentó llevarse a Jorge de Frutos, ofreciendo diez millones de euros para hacerse con el cien por cien de los derechos del futbolista segoviano. Esta venta tan solo habría dejado en las arcas granotas un superávit de dos millones y medio de euros, teniendo el club la posibilidad de reinvertir tan solo el veinticinco por ciento, por lo que el Levante finalmente decidió que la mejor opción era quedarse con el futbolista y rechazar la propuesta ‘azulona’.

Los descartes, atascados

En el club del Ciutat de València trabajan a contrarreloj para desprenderse de varios futbolistas. Ahora mismo, en la lista de jugadores traspasables, el nombre de Rubén Vezo ocupa una posición muy elevada. El Levante pagó en 2019 un total de seis millones de euros por la incorporación del defensa. El luso goza de uno de los contratos más altos de toda la plantilla y el cuadro granota sabe que es muy difícil que su venta deje beneficio económico. Pero el nombre de Vezo no es el único que aparece en esa lista. Coke Andújar, Sergio León y Nikola Vukcevic son descartes deportivos del cuerpo técnico de Paco López y el club trabaja desde hace tiempo para buscarles un destino. Ninguno de los futbolistas quiere jugar en segunda división y hacen valer su contrato vigente. De momento no llega ninguna oferta a la secretaría técnica que permita dar salida a jugadores que no cuentan en el equipo.

La situación financiera del Levante obliga a buscar soluciones desesperadas, y una de ellas podría ser decir adiós a algunas de las principales caras del equipo en los últimos años, como son José Campaña y Enis Bardhi. Son probablemente los dos jugadores que más mercado tienen y el club no descarta tener que obedecer a operaciones de cesión con una futura compra obligatoria.