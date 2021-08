Después de dos cesiones consecutivas primero en el Tondela y después en el Vitoria de Guimaraes, el futuro de Pepelu no pasa por España pero, en contra de lo que podía esperarse, tampoco por Portugal, donde despierta un interés fuerte tras dos exitosas cesiones. Todo apunta a que el próximo destino del canterano granota será Francia. Esa es, al menos, la salida en la que están trabajando el Levante UD y sus representantes, que hace unos días rechazaron la propuesta de renovación sobre la que Quico Catalán habló en la presentación de los nuevos fichajes el pasado lunes.

Encima de la mesa del club no hay ninguna propuesta firme de Primera División, aunque sí de Segunda División, entre ellas del Zaragoza y el Huesca. Sin embargo, como la temporada pasada, Pepelu prefiere marcharse al extranjero antes que jugar en la división de plata. En este sentido la propuesta más seria y del agrado del futbolista es la del Clérmont, actual líder de la Ligue 1. En el entorno del jugador también se ha contemplado una posibilidad en la MLS, pero recalar en el país vecino es el mejor escaparate. Saben la visibilidad que tendrá la Ligue 1 esta temporada, con el 'boom' del PSG y con proyectos interesantes como el del Olympique de Marsella de Pablo Longoria. Por ello, consideran que es el mejor escenario para demostrar sus cualidades.

Tras ejecutar unilateralmente hace unos meses la opción para prorrogarlo un año, Pepelu tiene contrato hasta 2022 pero no está por la labor de aceptar una oferta de renovación de dos temporadas que abriría la puerta a una tercera cesión. Pese al bagaje de su estancia en Guimaraes, es consciente de que a las órdenes de Paco López vuelve a partir en desventaja. Una situación que no es nueva con él y que choca con el alto nivel de aceptación que tiene entre los aficionados, partidarios de que los jugadores de la casa tengan oportunidades en el primer equipo.

En una demarcación donde la realidad es que hay overbooking, Pablo Martínez está por delante en las preferencias del entrenador tras su cesión al Mirandés, aunque si Pepelu renovase tendría la oportunidad de quedarse siempre que de aquí al final del mercado ningún Primera llame a su puerta. La negociación ahora pasa por su salida al Clermont, aunque el Levante UD está tratando de jugar sus cartas para no perderlo. Es un baluarte de la cantera y son conscientes de que, pese a que no tenga sitio en el primer equipo, es un talento en ciernes. Una posible solución podría pasar por un traspaso a cambio de una opción de recompra, ya que la idea del club no pasa por darle la carta de libertad.

El alicantino, formado en la cantera del Levante, debutó con el primer equipo en la temporada 15-16, en Copa ante el Espanyol. En la 17-18 estuvo cedido en el Hércules, en Segunda B. En 2019 pasó a tener ficha del primer equipo y fue cedido al Tondela, donde jugó 34 partidos y marcó dos goles en la Liga NOS. El Vitoria de Guimaraes logró después su cesión, sin opción de compra. Disputó 30 partidos de Liga y dos de Copa, con 28 presencias en el once y un gol. Aunque no tuvo protagonismo a las órdenes de Tiago Mendes, con la llegada al banquillo de Joao Henriques a mediados de octubre fue a más y se quedó a las puertas de llegar a la Europa League.