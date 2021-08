La operación salida del Levante aumenta su velocidad a falta de poco menos de tres semanas para que se cierre el mercado de fichajes. Después de que la dirección deportiva cumpliera con los planes preestablecidos con Roger Brugué, quien ayer oficializó su cesión al Mirandés de LaLiga Smartbank por una temporada, la prioridad continúa siendo la de aligerar plantilla, liberar masa salarial y darle las herramientas suficientes a Paco López para conseguir la permanencia.

A falta de saber qué sucederá con Pepelu, cuyo futuro parece apuntar a Francia, el foco está depositado en los descartes. Nikola Vukcevic, Sergio León, Koke Vegas y Hernani están en la lista de descartes, pero el portugués es el futbolista al que se le abren tres posibles vías de escape.

Los agentes del extremo luso otean el extranjero para solucionar la situación de su representado, en estado de ostracismo debido a que nunca entró en los planes de la secretaría técnica. Pese a que la temporada pasada estuvo cedido en el Al-Wahda Mekka, nunca tuvo oportunidad de tener un hueco en el primer equipo.

El entorno del atacante trabaja en los escenarios de Bélgica, Turquía y Arabia Saudí, donde compitió el pasado curso, como ligas en las que podría recalar el exfutbolista del Oporto. Sin embargo, no es novedad que los representantes de Hernani le busquen soluciones a un jugador sumergido en el ostracismo durante la pretemporada, ya que solo participó en el bolo improvisado contra en Al-Ahín, donde, curiosamente, anotó la única diana del choque.

La marcha del portugués, según los precedentes, está abocada a finalizar. Pese a que su llegada a Orriols fue considerada como una oportunidad de mercado, aunque con una prima de fichaje de por medio, nunca cuajó en el ecosistema del Ciutat de València. Dos titularidades consecutivas en los primeros coletazos de LaLiga Santander 2019/2020, que vinieron acompañadas de dos goles, despertaron expectación entre el sector levantinista, pero fue una irrupción que no tuvo continuidad.

Ni su filosofía de juego ni sus desequilibrantes acciones encajaron en un sistema marcado por el dominio del esférico y la intención de generar superioridades sin balón. Su cesión en el Al-Wahda Mekka le sirvió al jugador para disfrutar de protagonismo por las bandas, aunque no para tener garantías de competir en la élite del fútbol español de la mano del cuadro granota. Dos años después de formalizar una incorporación que se hizo de rogar, el futuro a corto plazo de Hernani está destinado a concluir tras una etapa ineficiente para sus intereses deportivos. No en vano, el adiós del extremo será el inicio del plan de deshacerse de jugadores que no cuentan en lo deportivo, con la finalidad de seguir sumando activos al primer equipo.

Frentes abiertos en el Levante UD

Mientras tanto, el Levante mantiene su hoja de ruta. Como ratificó Quico Catalán en la presentación de los fichajes el pasado lunes, los futbolistas que están en la rampa de salida, ya sea por su condición de descarte o por tener cartel en el mercado, conocen su situación. Más allá del acuerdo de LaLiga con CVC, donde la entidad granota percibirá alrededor de setenta millones, el objetivo es reducir la deuda con la que el club acabó el ejercicio 20/21.