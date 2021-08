Firmar a un central sigue siendo una de las prioridades del Levante en este mercado. Las últimas temporadas han demostrado que existen problemas en defensa y por eso el club sigue peinando el mercado para cerrar a un jugador para el eje de la zaga. Y es ahí donde aparece Mustafi. El futbolista, lejos de su nivel tras abandonar el Valencia y recalar en Arsenal o Schalke, es uno de los objetivos granotas y, si hace unos días el Genoa parecía tener todo hecho, ahora desde el Ciutat esperan pendientes mientras el cuadro italiano no cierra la operación.

La situación por el central alemán está clara. No hay que pagar traspaso por hacerse con sus servicios pero sí un salario que ronda el millón y medio más bonus por objetivos. Es la barrera que hasta ahora no ha podido salvar ninguno de los clubes con los que ha negociado. En España lo ha hecho con el Celta y también lo ha sondeado el Betis, con menos empeño. Sin embargo, la peor competencia viene desde Italia: el Genoa está apretando como el que más y el futbolista se había acercado muchísimo al cuadro de la Serie A. Pero el club italiano no termina de cerrarlo.

Mustafi vería con buenos ojos volver a València

La oferta de dos años más uno está encima de la mesa para Mustafi desde el Genoa, pero la operación, que estaba prácticamente encarrilada, ha frenado ligeramente. No está descartado que vaya a firmar por los italianos, pero el Levante quiere aprovechar ese 'frenazo' en las negociaciones y además ya sabe que Mustafi ve con buenos ojos volver a València. El futbolista encaja en lo que quiere el área deportiva para la plantilla granota y ahora la operación da un nuevo giro.

Cabe recordar que en estos momentos el conjunto de Orriols tiene en nómina a Duarte y Róber Pier, los titulares en el último partido de LaLiga Santander en Cádiz, Postigo que está lesionado y Rúben Vezo.

El luso está en la rampa de salida y mucho más después de tener una discusión en un amistoso previo al arranque liguero con Paco López. Es por eso que Mustafi se asume como una opción interesante, teniendo en cuenta que no hay que pagar traspaso, para reforzar la zaga en un momento complicado de mercado. Eso sí, el alemán debe volver a ofrecer seguridad tras unos años con más errores de los esperados.