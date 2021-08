El camino del Levante Femenino en la Champions League empezó a las mil maravillas. Las de Ángel Villacampa dieron un golpe encima de la mesa para pasar a la siguiente ronda del torneo de las estrellas después de ganar a un Celtic que sobre el verde fue inferior, pero que puso en serios aprietos a las granotas cuando la vía de la victoria estaba completamente allanada. Pese a ello, la fe, la ambición y el dominio de todos los contextos en los que se sumergió el encuentro hicieron que el cuadro de Orriols se antepusiera en el primer asalto de la Liga de Campeones, cuyo último obstáculo hacia la fase de grupos será en Rosenborg. El sueño, tras este triunfo, empieza a convertirse en la mejor de las realidades.

Las jugadoras granotas detectaron desde el inicio las debilidades de su adversario para hacerse con los dominios del encuentro. Sin embargo, las imprecisiones perjudicaron a un equipo impulsado por la voluntad y las ganas de hacer los deberes rápidamente y vivir un encuentro sin complicaciones. De hecho, Alba Redondo fue la muestra más clara de ello. La delantera fue la más activa, renunciando a opciones conservadoras y asumiendo riesgos en la punta de lanza, por delante de una Andonova que trabajó también en líneas más retrasadas, ya que el tándem formado entre Baños e Irene Guerrero garantizó solvencia pero no creatividad.

La exatacante del Albacete tuvo las más claras de los cuarenta y cinco minutos iniciales, la que más cuando quiso gustarse picándola por encima de Logan, finalizando una jugada trenzada a la perfección por Tatiana Pinto y Toletti, pero el disparo se marchó por encima. Su actitud fue sobresaliente, pero la falta de fortuna no compensó. Una mala suerte que se cebó a su vez con Andonova. La nacida en Macedonia del Norte se encargó de ejecutar un penalti de Grais sobre Toletti, pero Logan le adivinó sus intenciones. Pese a ello, la francesa hizo justicia no solo a sus compañeras, sino también al resto del equipo levantinista.

Un gol más que merecido

La fe levantinista tuvo su premio. El Levante, en el minuto 35, aprovechó las inseguridades en defensa del cuadro dirigido por Fran Alonso para sacar petróleo en forma de gol. Leire Baños, con la misma contundencia con la que defendió la medular granota, puso el pie para rebañar el esférico y que Toletti, mediante un disparo seco, perforase la meta del Celtic. Hasta entonces, las escocesas no gozaron de protagonismo. La única vez que intimidaron a la portería de Valenzuela fue en el minuto 21, después de la vaselina fallida de Alba Redondo, cuando Olafsd. Gros mandó al lateral de la red un mano a mano frente a la guardameta del conjunto de Orriols. Tampoco en la segunda parte, donde el Levante empezó de manera sobresaliente.

La química entre el doble pivote y la línea de tres cuartos fue elevada. Las vías de ataque también se concentraron en las bandas, donde Alharilla y Paula Tomás hicieron un ejercicio de resistencia tanto arriba como abajo. Pero la segunda diana tuvo su simbolismo. Toletti, la autora del primer tanto, se la dio a Alba Redondo, quien más insistió en el gol durante la primera parte, para definir, sola contra Logan, y poner el segundo en el marcador cinco minutos después de la vuelta de vestuarios. No en vano, cuando todo parecía encaminado hacia un triunfo plácido, Caitlyn Hayes provocó escalofríos entre la plantilla levantinista. Sobre todo por la enrevesada manera en la que el Celtic recortó distancias, ya que un golpeo a balón parado desde su propio campo, se envenenó hasta el punto de que acabó en el fondo de la red.

El bote del esférico le jugó una mala pasada a María Valenzuela y las de Fran Alonso enloquecieron, conscientes de que no hicieron méritos suficientes para minimizar diferencias. No obstante, el Levante Femenino no se arrugó pese la excepcionalidad de la situación. De hecho, la entrada de Gio Queiroz, quien debutó como granota en partido oficial, ayudó a agitar la punta de lanza, mediante movimientos y combinaciones con Alba Redondo. Pocos instantes después de su ingreso al campo dispuso de una oportunidad clara, pero su disparo cruzado lo desvió Logan.

A partir del minuto 75, el Celtic se soltó, dio un paso al frente y proyectó acciones ofensivas para equilibrar el choque, pero el cuadro comandado por Villacampa priorizó el tener la cabeza fría. Ser contundente en defensa, no dejar margen a su rival y replicar mediante contragolpes. Las acciones a balón parado, además, jugaron a su favor, ya que dieron importancia a finalizar jugadas y la mayoría de ellas acabaron en saques de esquina. No en vano, en el último suspiro, Atkinson lanzó una falta al borde del área que por centímetros se marchó por encima de la escuadra de Valenzuela.

Con más sufrimiento de lo esperado, el Levante Femenino está a una eliminatoria de estar en la fase de grupos tras un meritorio encuentro. El Rosenborg será la última piedra de toque después de imponerse al Minsk por un tanto a dos. Pese a ello, la autoestima de las granotas está por las nubes y el sueño del torneo de las estrellas es cada vez más real.