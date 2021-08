Consultado por la posibilidad de fichajes, Paco López prefiere delegar en la dirección deportiva, si bien en la situación actual ve difícil que haya: "A mí de fichajes poco o nada. Tenemos una dirección deportiva y esas preguntas son para ellos. Yo tengo bastante con trabajar con 30 futbolistas...; será difícil que pueda venir algo. Ya sabéis cómo está la situación a nivel de todo. Ahora mismo lo veo complicado, pero no me atrevo a asegurar absolutamente nada". Llegadas complicado, y en salidas confirmó que Pepelu le ha pedido irse: "El único jugador de los 30 que me ha trasladado que quiere salir ha sido Pepelu".

Por último el técnico ha tenido una mención especial hacia el equipo femenino por estar "paseando con orgullo" el escudo del club por Europa y también tuvo buenas palabras para Campaña: "Viene demostrando su nivel, calidad y talento y eso nos permite utilizarlo de medio centro o tirado más a un costado con libertad. A mí Campaña si juega bien me gusta de medio centro, de interior o jugando con tres"