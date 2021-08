El Levante recibe al Real Madrid en el Ciutat de València para cerrar la jornada dominical de LaLiga Santander. Un encuentro con mucho cartel debido al espectáculo que dan ambos cuando se enfrentan. Los levantinistas, después de empatar en el último suspiro contra el Cádiz, buscarán hacer bueno el punto en el Nuevo Mirandilla con una victoria. Además, para ratificar su condición de 'matagigantes'. Mientras, los blancos quieren mantener la imagen que mostraron ante el Alavés y posicionarse como máximo candidato hacia el título liguero.

Por parte de los granotas, Paco López no contará con los lesionados Roberto Soldado, Dani Gómez y Sergio Postigo, mientras que Sergio León y Koke Vegas no cuentan para el técnico. Pepelu, por su parte, aprieta para salir hacia Getafe. El conjunto blanco llega al estadio levantinista mermado en el centro del campo, ya que Ancelotti no tendrá disponibles a Kroos y a Modric por lesión.

ALINEACIONES OFICIALES LEVANTE UD - REAL MADRID