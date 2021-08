Nikola Vukcevic continúa mermado físicamente y su arranque liguero empieza por unas nuevas molestias en la espalda. Las mismas que sufrió la temporada pasada, donde una lumbalgia lo apartó de la rutina competitiva durante dieciséis jornadas el curso anterior. Pese a que su nombre encabece la lista de descartes de la dirección deportiva, y que durante este mercado de fichajes se haya trabajado en su salida, el objetivo en recuperarlo cuanto antes, ya sea para contar con sus servicios o para que su marcha del club, una de las prioridades, se dé en óptimas condiciones físicas. Paco López apurará con el centrocampista mientras continúa trabajando con el resto de la plantilla. «Lleva una semana sin entrenar con el grupo. Son las mismas molestias de espalda de la temporada pasada y trataremos de recuperarlo cuanto antes. No tiene nada que ver con la situación de la temporada pasada», comentó el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro frente a la Real Sociedad de mañana.

Las molestias físicas de Vukcevic vuelven a entrometerse en su camino. La fortuna no corre de su lado y es uno de los motivos por los que no ha tenido continuidad como levantinista. Pese a que sea el traspaso más caro de la historia, la única vez que contó con regularidad fue en la campaña 19/20, donde disputó, con confinamiento por la crisis del coronavirus entre medias, once partidos de forma consecutiva en LaLiga. Ahora, un nuevo percance se vuelve a entrometer en el camino del medio, quien tendrá que competir, si sigue en el Levante de aquí a que la ventana de transferencias se cierre, con otros seis futbolistas en su demarcación si Pepelu decide seguir como granota, aunque el deseo del jugador sea marcharse del Levante.