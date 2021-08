Paco López ha comparecido ante los medios en la previa del partido ante la Real, pero ha hecho un repaso a la actualidad general del club e incluso a la suya propia cuando se le ha preguntado por su futuro, ya que está en su último año de contrato: "Me vais a preguntar mucho sobre esto. No hemos hablado de esto con el club. Ahora mismo tal y como está el mundo del fútbol es impensable no pensar en el día a día. Mi pensamiento está en el levante, en cada entrenamiento y en que el equipo gane los máximos partidos posibles. No debemos desviarnos del día a día porque la temporada es muy larga y puede pasar cualquier cosa. Estoy en mi casa, pero sabemos lo que es el recorrido de un entrenador. No pienso en eso y no hemos hablado. Vamos día a día, pensado en el domingo y cuando acabe a pensar en la semana siguiente".

Consultado sobre la situación de Pepelu, está a la espera de que se resuelva la negociación: "Sigue en negociaciones con el club. Si se marcha porque llegan a un acuerdo es porque entenderá que es lo mejor para él. Si finalmente se acaba quedando es un jugador más de la plantilla que puede ayudarnos. Sinceramente, así lo pienso y así se lo dije a él, también"

En referencia a la portería, donde le tocará ser titular a Cárdenas, Paco se mostró confiado en el canterano a la vez que destacó el compromiso de Aitor por la acción de la roja: «Ahora le toca jugar por la expulsión de Aitor, que demostró el compromiso que tiene con el equipo asumiendo el riesgo de que no podría jugar. Cárdenas podía haber jugado igualmente, aunque Aitor no estuviese expulsado. Con los porteros va a ser igual que con los jugadores de campo y cada semana puede jugar uno en función del partido, del rival y del trabajo de la semana».

Respecto a Vukcevic el técnico ha confirmado lo que se podría tildar de recaída: «Lleva una semana sin entrenar con el grupo. Son las mismas molestias de espalda de la temporada pasada y trataremos de recuperarlo cuanto antes. No tiene nada que ver con la situación de la temporada pasada». A él se une Róber Pier, quien ha tenido problemas en el entrenamiento: «Rober Pier ha acabado el entrenamiento con alguna molestia. No parece nada importante, tan solo es una molestia en el pie. Veremos cómo evoluciona, pero no creo que tenga problemas para estar el sábado».

Paco López, por último, respecto al mercado de fichajes, ha preferido evaluarlo tras el cierre: «Vamos a esperar a que termine el mercado para hacer una valoración. Estaremos a tope con la plantilla que dispongamos».