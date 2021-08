El parón por compromisos internacionales tendrá un sabor amargo para el Levante. Pese a que mostró una versión que estuvo varios peldaños por encima de la que dieron la temporada pasada en tierras donostiarras, el combinado granota salió del Reale Arena sin prolongar la satisfacción que supuso arañarle un punto al Real Madrid. Los de Paco López imprimieron grandes minutos de juego y momentos en los que intimidaron a los de Imanol Alguacil, pero un golpe de efecto les privó de seguir sumando unidades en el casillero, ya que Barrenetxea se vio beneficiado tras introducir en el fondo de las mallas un disparo que desvió de manera desafortunada Óscar Duarte. Un gol encajado a pocos minutos del descanso que mermó al Levante en su intención de obtener beneficio de su visita a la Real Sociedad, y que provocó una imagen más frágil y dubitativa en defensa, una versión descafeinada en las posiciones más adelantadas y una plantilla que quiso disputarle la pelota a la Real, pero sin apenas continuidad.

Pese a ello, el Levante, igual que en el segundo asalto contra el cuadro de Carlo Ancelotti, saltó al césped del Reale Arena con ímpetu, personalidad y la novedad de las suplencias de Morales y Jorge De Frutos. Mientras, la titularidad de Cantero demostró que el palo que le privó de sentenciar el encuentro frente al Real Madrid se quedó en anécdota. El técnico de Silla le dio la titularidad y el canterano respondió con carácter. Fueron pocos los balones que le llegaron al ‘29’, pero trasladó unas ganas que correspondieron a las de un futbolista cuya única finalidad es demostrar más allá de imprecisiones. Un centro hacia Bardhi que, prácticamente en boca de gol, no impactó por pocos centímetros fue lo más destacado. No en vano, la Real Sociedad fue creciendo según transcurrió el encuentro a través de un Silva en estado de inspiración. El ‘21’ avisó de sus intenciones en el ecuador del primer asalto. Su capacidad de asociación con Gorosabel le sirvió para desbordar a los centrales granotas y probar a Cárdenas con un disparo que tuvo buena intencionalidad, pero que le salió hacia el centro de la portería.

Mientras Silva se convirtió en un espectador de lujo en un mano a mano que Oyarzabal mandó por arriba del larguero, el Levante gozó minutos después de su mejor oportunidad cuando Paco puso sus líneas muy juntas para dificultar las internadas de rival. Campaña, que sigue despertando sensaciones positivas, proyectó un pase de primeras hacia una internada en ataque de Clerc. El lateral, tras pisar línea de fondo, mandó el esférico hacia atrás ante la presencia de Roger y Cantero, pero ni uno ni otro consiguieron conectar el envío. Para ponerse por delante, a ambos puntas les faltaron centímetros para golpear al esférico. No obstante, la mala fortuna de la acción se trasladó al área rival con unos centímetros de más.

Barrenetxea, partiendo desde su banda, filtró un pase entre líneas a Silva, que de tacón, se la devolvió para finalizar una jugada que terminó de la peor manera posible. El disparo fue centrado y sin apenas potencia, pero Duarte, que puso el pie para interceptar el balón, lo desvió hacia el fondo de la red. Un gol que enfrió a un Levante que dio buena imagen en la primera parte y que, a partir de dicho instante, perdió vehemencia. Tampoco despertó en los segundos cuarenta y cinco minutos con las entradas de Jorge De Frutos y José Luis Morales, que no tuvieron impacto en ataque. Pese a que salieron con la finalidad de revolucionar el encuentro, sobre todo al contragolpe, pasaron desapercibidos y el Levante lo notó al no detectar estímulos a los que aferrarse a la hora de buscar la igualada. Roger, pasados veinte minutos del regreso de vestuarios, cabeceó al lateral de la red un saque de banda en el que Elustondo y Le Normand mostraron falta de entendimiento, pero fue un espejismo de una segunda mitad en la que ambos clubes desprendieron imprecisiones en los últimos metros. Sorloth, debutante en el bando local que saltó en el minuto 85, estrelló en el poste un pase de Januzaj, y aunque sirvió para que el Levante sacara esperanzas en los últimos instantes para mandar balones al área, no impidió que los de Paco López registrasen la primera derrota de la temporada. Un encuentro que vuelve a abrir interrogantes y múltiples aspectos por resolver.