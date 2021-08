Paco López pretende asaltar el Reale Arena con un once revolucionario. El técnico de Silla apuesta por la titularidad de Cantero acompañando a Roger Martí, en un cambio de dibujo en comparación al choque ante el Madrid. El canterano parte desde inicio en un once donde no estarán ni Morales ni De Frutos. Además, Enis Bardhi vuelve a la titularidad tras ser suplente en las dos jornadas de LaLiga Santander.

El once del Levante es el siguiente: Dani Cárdenas; Jorge Miramón, Duarte, Vezo, Clerc; Campaña, Melero, Radoja, Bardhi; Roger, Cantero.