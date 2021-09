A dos días del encuentro frente al Rayo, Paco López analizó todos los temas más candentes que giran en torno a la entidad levantinista. El balance de su mercado de fichajes, según sus intervenciones, podría haber sido más beneficioso debido a que no cuenta con una plantilla compensada. Pese a ello, su objetivo es vencer este fin de semana, sin Jorge De Frutos y con las dudas de Postigo y Dani Gómez, quienes ya entrenan con el grupo desde hace una semana. Con respecto a Mustafi, el técnico de Silla reconoció que aún le falta rodaje para competir en la élite del fútbol español a plenas garantías.

-Balance del mercado y 112 aniversario del club

Para mí es una alegría enorme ser entrenador del este equipo y soy feliz. Felicitar a todos los levantinistas porque es día de celebración y ya son muchas temporadas en Primera División.

Hay que diferenciar lo que sería una situación ideal y real. No es ideal, pero es la real en la que nos adaptamos rápido porque esto tiene que ser así. Hay que sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos.

-Presión por ganar al Rayo tras 11 partidos sin conseguir la victoria

Es la presión que nos metemos en cada partido. Hay dos cosas: tirar de estadísticas y estirarla desde donde uno quiere y le interesa. Lo importante es el presente. Estamos ante una liga ultra competida en la que cualquier detalle te hace ganar o perder cada partido. Trabajamos duro cada día para conseguir victorias. Llevamos tres partidos en los que estuvimos a punto de ganar dos jornadas. No es de tener más o menos presión, sino del día a día. Aunque el Rayo sea un recién ascendido viene de ganar bien en su última jornada. Sabemos que la dificultad será máxima.

-¿Cómo está Mustafi?

Un jugador más para ayudarnos a conseguir los objetivos. Aumenta más la competitividad. Requiere un tiempo para adaptarse a los esfuerzos. No es lo mismo entrenar solo que acompañado, pero que conozca Valencia hará que se adapte

-Cómo solucionar la baja de Jorge De Frutos

Es un jugador importantísimo. Tenemos otras alternativas y la que entendamos que es la mejor la utilizaremos. Tenemos otros jugadores que, aunque no tengan las mismas características, pueden darnos algo diferente. También, incluso, cambiar de sistema.

-Vukcevic jugó con su selección. ¿Qué ocurre con el centrocampista?

Postigo y Dani Gómez han entrenado con normalidad, llevan una semana entrenando. Soldado continúa recuperándose. Con respecto a Vukcevic, el club ya lo dijo, pero los servicios médicos y los de su selección estuvieron en contacto desde el primer día y lo que pasó estuvo previsto. Jugar lo que jugó le vendrá bien.

-Ausencia de un extremo puro y contar con tres laterales derechos. ¿Es verdad que pudo venir Mounir Chouiar?

Una cosa son las situaciones ideales y las reales. Me centro en lo que tengo y en sacar el máximo rendimiento. En referencia a mis gustos, me gustan los buenos jugadores. No creo que sea una cuestión de jugar con extremos o no, sino de tener variedad. Como entrenador te tienes que adaptar a lo que tienes y en función a lo que tienes trabajar con lo que dispongas. Con respecto a Mounir Chouiar, es una pregunta para la dirección deportiva. Ya ha pasado el mercado y tengo 27 jugadores. Tenemos tres laterales derechos. No es la situación ideal, pero deben competir por un puesto.

-¿Qué te gusta y qué no de lo que tiene?

No voy a ser más explícito. Ni soy, ni lo seré, un entrenador que se queje. A quien le corresponda le daré mi opinión.

-El Rayo y volver a contar con la afición en el Ciutat de València

Es muy bonito volver a ver el estadio lleno. Va a ser un partido igualado, ante un gran rival y los aficionados lo darán todo por animarnos.

-¿Es perjudicial tener cinco centrales?

Trataremos de que ese número juegue a nuestra favor. Tenemos cinco centrales y trataremos de darle la vuelta. La competencia será lo que nos dé resultados. Veremos si nos perjudica o no en el futuro tener a cinco en plantilla.

-Situación de Hernani

Está en Portugal. El club le dio permiso para arreglar su situación durante esta semana.

-Mustafi y su inscripción en LaLiga con el 13

No se me trasladó ninguna preocupación sobre el dorsal. Sé lo que se montó, pero me dijeron que estaba todo controlado.