En Orriols la vuelta al fútbol se celebra con una sensación extraña. Las tres primeras jornadas dejaron solo dos puntos en el casillero pero una montaña rusa de sensaciones. En Cádiz el equipo vio cómo el Pacha Espino dejaba el primer golpe del curso y ante el Madrid, en ese cara a cara de golpes que pasó del 4-2 al 3-3 en un suspiro, volvía a escaparse el triunfo. Para colmo, en San Sebastián, el Levante estuvo lejos de sacar algo positivo y la sensación amarga debe acabarse hoy en el Ciutat de València con una victoria contra el Rayo, que vive en un estado de ánimo opuesto. Y eso que en la clasificación la distancia es estrecha y los de Vallecas apenas sumaron el ‘+3’ en el partido previo a ese arranque del fútbol de selecciones. Para colmo, en la última semana el cuadro granota ha perdido a Jorge de Frutos y Bardhi en vistas al duelo de hoy.

La solución a todos los problemas suelen ser los tres puntos. Ante el Rayo Vallecano de hecho da igual el cómo. Es vital ganar más allá de que el Levante, como el resto, está en una cuarta jornada en la que las prisas no son buenas consejeras. La ausencia de Bardhi y De Frutos no ayuda sin embargo en un partido en el que tampoco estará Soldado. El delantero se lesionó en la primera jornada contra el Cádiz y desde entonces es baja. Sí podría estar Mustafi, fichaje con el mercado cerrado y que deberá portar el dorsal ‘13’ después de ciertas dudas en un primer momento. El alemán, que tampoco está confirmado debido a que tiene que ponerse a tono, debe ser el hombre a largo plazo que arregle los problemas en defensa. Ese no es un conflicto menor en clave granota.

Los de Paco López aún no han dejado la portería a cero y ese es el gran objetivo ante un equipo que llega enchufado y tras un 4-0 ante el Granada.

Además, el estado de forma de Duarte será otra de las incógnitas en el día de hoy. El futbolista jugó con su selección en la madrugada del miércoles al jueves y apenas realizó un entrenamiento con sus compañeros antes del choque. Por su parte, Aitor Fernández está de vuelta y se abre de nuevo el debate en la portería que ya colea desde la temporada pasada. Dani Cárdenas fue titular ante la Real Sociedad en el partido previo al parón tras la roja del meta vasco contra el Madrid y ahora será Paco López el que deba decidir con quién apuesta. En San Sebastián otro de los que entró fue Cantero. El jugador sigue aportando cosas y además dejó claro que tiene desborde, sus rupturas al espacio dan soluciones al ataque granota y se merece seguir contando con la confianza del entrenador. Además, el canterano granota debe tener entre ceja y ceja la vendetta tras fallar, a puerta vacía y tras su recorte a Courtois, el que podría haber sido el 4-2 ante el Real Madrid. Se marchó su golpeó al palo y ahora Cantero tiene, con las bajas de Soldado y también Dani Gómez, otra oportunidad.

El Rayo, anímicamente mejor

Enfrente estará el Rayo, reforzado anímicamente tras la victoria de la última jornada contra el Granada, la primera del curso, y con la ilusión por el refuerzo para el ataque de Radamel Falcao. El colombiano no se ha incorporado aún a la dinámica del equipo y no jugará en Orriols, aunque su llegada hará subir el nivel de competitividad de la plantilla, que pugna claramente por salvar la categoría este curso.

Respecto al once titular de la última jornada no se esperan muchos cambios aunque en defensa podría haber alguna novedad con la entrada del serbio Nikola Maras en lugar del montenegrino Esteban Saveljich, mientras que en la portería lo más probable es que la siga ocupando el internacional macedonio Stole Dimitrievski. Por otra parte, desde el conjunto de la franja roja esperan dejar claro que tienen equipo para lograr su gran objetivo: la permanencia y buscará su segunda victoria consecutiva.

Ataque granota

Roger, Morales, Campaña y Róber Pier son a estas alturas los únicos cuatro futbolistas que han visto portería hasta la fecha. Sobre todo a la dupla letal Comandante-Pistolero se encomienda el equipo granota.