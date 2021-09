Quico Catalán acaparó todos los focos cuando la rueda de prensa de Mustafi finalizó. La situación que envuelve al Levante es de incertidumbre después de que el equipo todavía no haya ganado en LaLiga Santander y, también, tras un mercado de fichajes en el que la primera plantilla sigue sufriendo masificación de futbolistas. El presidente, sin embargo, consideró que el primer equipo aumentó su calidad con respecto a la pasada campaña.

"Tenemos mejor plantilla que el año pasado. Empezamos el mercado con cuatro objetivos. El primero era ser mejor plantilla que el año pasado. Intentar que la plantilla no perdiera ese nivel que teníamos y que requería de alguna mejora. Afrontamos cuatro grandes objetivos: delantero centro con nombre y apellidos, una incorporación que era de presente y de futuro. Incorporar a un central y lo tenemos. Es verdad que hay una posición, o un perfil de futbolista, un jugador de banda. Esos cuatro nombres han venido tres y me dejo a Franquesa. Es un jugador que había muy seguido y que era otro de los objetivos. Lo intentamos hasta altas horas de la tarde hasta el último día. ¿Todas las plantillas son mejorables? Sí. Tenemos 27 futbolistas en la plantilla”, dijo el presidente, quien extendió su valoración tras un mercado lleno de luces y sombras, y marcado por distintas circunstancias.

"Los tiempos del mercado no los marca el club sino las circunstancias. Han sido muchas circunstancias el club apura los tiempos buscando soluciones que luego no aparecen. El resolver la situación con Koke Vegas. Durante el mercado la otra parte se dieron circunstancias que la otra parte no entendía. Pues son circunstancias. ¿Ha sido el mejor mercado? No ¿Estás orgulloso? No. Pero eso sí hemos hecho todo y más y hemos trabajado para cuadrar todo. Tenemos una plantilla mejor y más argumentos sobre el terreno de juego. Tenemos plantilla para conseguir nuestros objetivos, sí. Pero no hemos conseguido logrado la cuadratura del círculo, hay que ser autocrítico. No me alegra el hecho de que otros clubes estén una situación igual. El mercado es el que es y tenemos mejor plantilla que el año pasado", comentó.

Además, reconoció que se escapó un futbolista en los últimos coletazos del mercado: Mounir Chouiar. "Ese último día cuando peleamos por la contratación de un jugador se abre la vía con otro jugador al ser Sub-23. Ferni al final no quiere seguir y buscar otras alternativas. Sabiendo la dificultad por llegar a los plazos del primer equipo, la plaza libre era para Mustafi. Al cierre de mercado se da esa opción de este chico pero llegamos tarde".