Cómo gestiona el equipo la ansiedad por lo ocurrido en los últimos minutos

Durante la semana el equipo está bien, yo noto serenidad, optimismo, ilusión, sensaciones positivas. Lo noto en el día a día. Hablé de ansiedad tras el partido solo cuando encajamos.

Se está trabajando en los últimos minutos

Tratamos de trabajar eso, nos ha penalizado en no sumar pero tratamos de mejorar.

Hay urgencia por ganar

Ese tipo de emociones no son buenas para llevar los partidos. La ansiedad no es buena. Desde la ilusión llegan los resultados y estamos trabajando para conseguirlo.

Apartado físico. De Frutos y Campaña

De Frutos está muy bien, son noticias positivas pero es muy precipitado para esta semana. Campaña tiene una lesión muscular y hay que tener cuidado, no hay tiempo estimado, pueden ser dos o tres semanas. Tenemos experiencias con otros jugadores, hay que tener precaución.

Cómo está Mustafi.

Mustafi está cada vez mejor, pone mucho de su parte para jugar cuanto antes. Cuando consideremos y pueda ayudar, será uno más. Ahora tenemos a todos los centrales disponibles.

Hay urgencia por ganar.

Todo el mundo quiere ganar, llevamos varias temporadas en primera y la exigencia cada vez es mayor. Todo el mundo quiere ver ganar a su equipo y competir de verdad el día del partido. Hay que poner el foco en el trabajo y no en el resultado. Al resultado se llega desde hacer las cosas bien.

Elche

Es una gran plantilla, ha empezado muy bien la liga. Se parece poco al de pretemporada. Juegan con linea de tres atrás y sus delanteros llegan bien a los espacios. Es un equipo que me gusta mucho y al que es muy difícil ganar.

Qué responsabilidad tiene cada uno en cuanto al ambiente de urgencia por ganar.

Considero que hay que hacer las cosas mejora para que la gente esté contenta, se trata de eso y está en nuestras manos y es dónde ponemos el foco.

Lesiones.

Forman parte de este deporte, todos tiene lesiones, son normales. Se están haciendo las cosas bien, la de De Frutos por ejemplo es mala suerte. Tratamos que se repitan lo menos posible, hemos aprendido y tratamos de mejorar. Siempre va a haber lesiones pero hay que tratar de que sea el menos tiempo posible.

Valora un cambio de sistema.

Siempre se valora antes de la semana dependiendo de contra quién jugamos, hemos cambiado mucho en cuatro años y lo vemos como algo habitual.

Una liga muy igualada.

No puedo garantizar nada ni por arriba ni por abajo, estamos en Primera y es una liga muy igualada, el año pasado algunos empezaron fuertes y luego no acabaron tan bien. Hay mucha irregularidad, somos doce, trece o catorce equipos que podemos estar entre los 10 primeros o entre los 3 últimos. Lo vemos todos los entrenadores y el que no lo quiera ver es problema suyo. Es muy difícil ganar un partido en primera división. Esto es muy largo.

Palabras del presidente.

Siempre me he sentido respaldado por el el presidente y por el club. Se agradecen las palabras aunque nunca he notado falta de confianza.

Alternativas en el centro del campo.

Tenemos mucha variedad y tenemos que decidir en función del partido. Pepelu salió en un momento en el que queríamos jugar 4-1-4-1 y tener la pelota y estar protegidos. Todos no pueden jugar. Si jugamos con tres hay otra posibilidad.

Fran Escribá opina que el objetivo del Levante es mayor que el del Elche

Está bien que nos valoren fuera y tengan esas expectativas, pero está muy igualado todo.